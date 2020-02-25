Для "свидетеля Иеговы" из Джанкоя российская прокуратура запросила 7 лет тюрьмы

Оккупационная "прокуратура" в Крыму запросила 7 лет лишения свободы для жителя Джанкоя Сергея Филатова, которого обвиняют в организации деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Заседание суда прошло во вторник, 25 февраля, в подконтрольном Кремлю Джанкойском районном суде, сообщает Крым.Реалии.

"Сегодня проходили прения сторон. И прокурор попросил семь лет за якобы «экстремисткую деятельность». То есть за вероучение, за то, что человек верит в Бога. Нет состава преступления, нет вины. Надумано все. Каждый, кто здесь стоит, тоже может пострадать… Возвращается 1951-й год, 1937-й год, которые были в России", - сказал Филатов.

Адвокат Филатова Олег Захарчук сообщил, что заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству стороны обвинения.

"В целом, могу констатировать, что имеет место фальсификация доказательств по делу с самого начала. Обвинение построено только на предположениях, догадках. Совершенно необъективно. Очевидные нарушения норм российского законодательства, норм международного законодательства… Естественно, мы будем добиваться восстановления нарушенных прав и свобод как Филатова, так и всех «Свидетелей Иеговы» не только в Джанкое, но и в России. Это будет одно из очередных дел, и я полагаю, что будем обращаться в ЕСПЧ на той стадии, когда это будет возможно", - сказал Захарчук.

Официальных комментариев представителей российской прокуратуры Крыма по этому поводу пока не было.

Следующее заседание назначено на пятницу, 28 февраля. В этот день Захарчук должен выступить с последним словом.

Ранее сообщалось, что Филатов - отец четверых детей, он "переехал в Крым из Херсона в связи с тем, что нужно было ухаживать за больной дочерью".

Верховный суд РФ в 2017 году признал экстремистской религиозную организацию "Свидетели Иеговы" и запретил ее деятельность в России. Также деятельность этой организации запрещена в аннексированном Крыму.

Сотрудники ФСБ России неоднократно проводили на территории полуострова обыски и задержания подозреваемых в участии в религиозной организации 2Свидетели Иеговы". По данным правозащитного центра "Мемориал", в России несколько десятков сторонников этой религиозной организации подверглись уголовному преследованию.

В августе 2018 года правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в России в экстремизме.

"Свидетели Иеговы" - международная организация, которую нередко причисляют к сектам. "Британская энциклопедия" определяет "Свидетелей Иеговы" как приверженцев милленаристсткой секты (верование, что Иисус Христос и христиане будут править миром на протяжении тысячи лет).