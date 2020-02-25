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Экс-глава внешней разведки Франции станет ведущим на российском госканале

Ален Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций.

Экс-глава внешней разведки Франции станет ведущим на российском госканале
Ален Жюйе
Фото: скрин видео

Бывший глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике, передает RFI.

13-минутная программа под названием La Source ("Источник") будет выходить в эфир два раза в месяц, сообщила глава RT France Ксения Федорова.

Речь в программе пойдет о "дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке". Первый выпуск намечен на март.

"Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность", - заявил 77-летний Ален Жюйе.

Глава RT France Ксения Федорова заявила, со своей стороны, что "очень счастлива", что человек "такого масштаба" будет работать в редакции российского госканала.

"Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире", - отметила она в коммюнике, распространенном телеканалом.

Ален Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций, подчеркивает RFI. Например, в интервью Youtube-каналу Thinkerview, которое на своем сайте пересказал RT, Жюйе назвал отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля "англосаксонской манипуляцией", похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не является угрозой западным странам.

В еще одном интервью Жюйе выступил за российскую интервенцию в Сирии и заявил о зависимости Франции от США.

Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях. В частности его имя стало известным, когда в 2001 году Жюйе возглавил сеть магазинов британской компании Marks & Spencer во Франции с целью ее ликвидации.

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