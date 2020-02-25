Ученые нашли животное, способное обходиться без кислорода

Ученые обнаружили первое животное, способное обходиться без кислорода - уникальную способность развил распространенный паразит лососевых рыб - медузообразная Henneguya salminicola, который утратил все гены, отвечающие за кислородное дыхание.

Об этом сообщает Science Alert.

Этот вид относится к классу Myxozoa - родственникам медуз и кораллов, которые приспособились к паразитическому образу жизни и чрезвычайно упростились.

Внутри тела хозяина Henneguya salminicola часто сталкивается с нехваткой кислорода. Однако как именно он выживает в таких условиях, до сих пор оставалось неясным. Чтобы выяснить это, исследователи тщательно исследовали геном паразита.

Скорее всего, необычная особенность этого вида связана с его образом жизни. Вместо того, чтобы тратить энергию на поддержание собственных митохондрий, паразит ворует молекулы АТФ у хозяина. Это укладывается в эволюционную тенденцию к упрощению, характерную для большинства паразитических организмов.

Авторы надеются, что открытие поможет рыбным фермам разработать новые стратегии борьбы с неприятным паразитом. Кроме того, оно расширяет наши представления о том, какой может быть многоклеточная жизнь. Если раньше считалось, что без кислорода могут обходиться лишь одноклеточные эукариоты, то теперь стало ясно, что это возможно и для более сложных организмов.

Около 10 лет назад было выдвинуто предположение, что обходиться без кислорода могут другие животные - несколько видов морских червеобразных существ из класса Loricifera. В отличие от Myxozoa, они ведут свободный образ жизни, а от кислородного дыхания отказались, поскольку обитают в бескислородной среде в грунте на дне Средиземного моря. Однако с такой трактовкой согласны не все ученые.

Напомним, кислород появился в атмосфере Земли на 700 млн лет раньше, чем ранее полагали ученые.