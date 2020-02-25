NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе

Американское аэрокосмическое агентство впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе. Об этом пишет The Verge, ссылаясь на данные миссии модуля InSight, которые зарегистрировал землетрясения.

"InSight от NASA обнаружил сотни "марсотрясений" на Марсе, в том числе около 20 подземных толчков, которые были относительно значительными", - сказано в сообщении.

По результатам миссии, самые мощные землетрясения были зафиксированы 24 раза. Они достигли магнитуды от 3 до 4 баллов. На Земле такие землетрясения могут ощущаться как грохот, но обычно они недостаточно сильны, чтобы нанести серьезный ущерб.

Но на Змле землетрясения происходят ближе к поверхностности, а эпицентры "марсотрясений" были зафиксированы гораздо глубже - на глубине от 30 до 50 километров. Чем глубже землетрясение, тем меньше дрожание ощущается на поверхности.

Отмечается, что исследователи надеялись зафиксировать более мощные землетрясения, благодаря которым они бы смогли получить больше информации про внутреннюю часть Марса. Однако, это еще не произошло.

Причина землетрясений на Марсе пока не известна. Одна из версий - долговременное похолодание планеты. По мере того, как она охлаждается, планета сжимается, и ее хрупкая кора раскалывается, заставив поверхность содрогнуться.

Миссия InSight еще продлится около года, в NASA надеются в течение этого времени получить больше данных о Марсе.

Напомним, в январе NASA предлгало всем желающим поучаствовать в выборе финального имени для своего будущего марсохода, сейчас называющегося просто "Марс-2020". Его запуск на Марс планируется в июле 2020-го.