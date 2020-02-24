В Италии зафиксировано 229 случаев коронавируса, - посол

По состоянию на 19:00 24 февраля в Италии зафиксировано 229 случаев инфицированных коронавирусом.

Об этом заявил полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает РБК-Украина.

Большинство случаев заражения COVID-19 приходятся на регион Ломбардия.

"Из них - 172 в регионе Ломбардия, 32 - Венето, остальные - в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также - в городе Рим. Украинцев среди них нет. В посольства или генеральные консульства граждане не обращались. Карантин введен в 11 городках двух провинций Падуя и Лоди", - сказал посол.

Среди инфицированных коронавирусом в Италии граждан Украины нет.

"Среди всех 229 лиц нет украинских граждан. В посольства или генеральные консульства украинские граждане не обращались", - цитирует Евгения Перелыгина Интерфакс-Украина.

Посол отметил, что посольство установило оперативную связь со штабами в двух провинциях, где введен карантин. При этом он уточнил, что карантин введен в 11 городах двух провинций - Падуя и Коллоди. Также по его словам, посольство работает с региональными властями регионов Ломбардия и Венето.

Перелыгин подчеркнул, что в связи с предписанием префекта Милана в генеральном консульстве Украины в Милане прием граждан Украины будет проводиться только в первоочередных делах.

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