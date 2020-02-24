К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
ГлавнаяМир

ВОЗ заявила, что эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад

Пик распространения COVID-19 припал на период между 23 января и 2 февраля.

ВОЗ заявила, что эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
Фото: twitter.com/WHO

Пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Китае уже позади. Она достигла своего пика в период между концом января и началом февраля.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейсус отметил, что 24 февраля совместная миссия ВОЗ и Китая представила доклад по результатам изучения ситуации в китайских провинциях, в том числе в Ухане.

По его словам, команда ВОЗ пришла к выводу, что пик эпидемии припал на период между 23 января и 2 февраля и с тех пор темпы распространения коронавируса "уверенно снижались".

Он также добавил, что с момента выявления коронавируса не было существенных изменений в его ДНК.

"Они (эксперты ВОЗ, - ред.) обнаружили, что уровень смертности составляет от 2% до 4% в китайском Ухане и 0,7% за пределами Уханя", - заявил гендиректор ВОЗ.

Согласно выводам экспертов организации, время выздоровления пациентов с легкой формой COVID-19 составляет около двух недель, в то время как люди с тяжелой формой выздоравливают в течение трех-шести недель.

Ранее в ВОЗ заявили, что COVID-19 - еще не пандемия, а несколько эпидемий в разных частях мира.

Напомним, что в результате эпидемии нового коронавирусного заболевания, которая началась в Китае в конце 2019 года, умерли около 2600 человек. Количество заразившихся приближается к 80 тысячам человек, 25 тысяч выздоровели.

При этом в городе Ухань, где возникла эта болезнь, зафиксировали почти 200 случаев повторного заражения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также