ВОЗ заявила, что эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад

Пик распространения COVID-19 припал на период между 23 января и 2 февраля.

Пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Китае уже позади. Она достигла своего пика в период между концом января и началом февраля.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейсус отметил, что 24 февраля совместная миссия ВОЗ и Китая представила доклад по результатам изучения ситуации в китайских провинциях, в том числе в Ухане.

По его словам, команда ВОЗ пришла к выводу, что пик эпидемии припал на период между 23 января и 2 февраля и с тех пор темпы распространения коронавируса "уверенно снижались".

Он также добавил, что с момента выявления коронавируса не было существенных изменений в его ДНК.

"They found that the #COVID19 epidemic peaked & plateaued between the 23rd of January & the 2nd of February & has been declining steadily since then.



They have found that there has been no significant change in the DNA of the #coronavirus"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020

"Они (эксперты ВОЗ, - ред.) обнаружили, что уровень смертности составляет от 2% до 4% в китайском Ухане и 0,7% за пределами Уханя", - заявил гендиректор ВОЗ.

Согласно выводам экспертов организации, время выздоровления пациентов с легкой формой COVID-19 составляет около двух недель, в то время как люди с тяжелой формой выздоравливают в течение трех-шести недель.

Ранее в ВОЗ заявили, что COVID-19 - еще не пандемия, а несколько эпидемий в разных частях мира.

Напомним, что в результате эпидемии нового коронавирусного заболевания, которая началась в Китае в конце 2019 года, умерли около 2600 человек. Количество заразившихся приближается к 80 тысячам человек, 25 тысяч выздоровели.

При этом в городе Ухань, где возникла эта болезнь, зафиксировали почти 200 случаев повторного заражения.