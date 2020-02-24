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ВОЗ: COVID-19 - еще не пандемия, а несколько эпидемий в разных частях мира

"Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Абсолютно".

ВОЗ: COVID-19 - еще не пандемия, а несколько эпидемий в разных частях мира
Фото: EPA/UPG

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирусная болезнь COVID-19 еще не стала пандемией, несмотря на новые вспышки в Италии, Иране и Южной Корее. По состоянию на 24 февраля зарегистрированы 2074 случая COVID-19 за пределами Китая, умерли 23 человека. Вирус попал в 28 стран мира.

"Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Абсолютно. Находимся ли мы уже на этом этапе? По нашей оценке - еще нет", - сказал на брифинге в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, пока нет неконтролируемого глобального распространения коронавируса, нет широкомасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.

"То, что мы видим, - это эпидемии в разных частях мира, которые по-разному влияют на страны и требуют индивидуального подхода", - сказал Гебрейесус.

Он признал, что внезапное увеличение количества новых случаев COVID-19 за пределами Китая вызывает беспокойство. При этом он призвал руководствоваться фактами, а не страхом.

"Использование слова "пандемия" в настоящее время не соответствует действительности, и, безусловно, может вызвать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - добавил Гебрейесус.

Напомним, что Министерство здравоохранения 24 февраля заявило о готовности медицинской системы Украины к коронавирусу. Пока что ни одного случая болезни в  стране не зарегистрировали.

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