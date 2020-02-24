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Скалецкая в защитном костюме встретилась с эвакуированными из Китая

"Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет".

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в понедельник впервые лично пообщалась с гражданами, которых эвакуировали из Китая на прошлой неделе.

Об этом говорится в ее фейсбуке.

"Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет... Единственные жалобы, которые сейчас услышала, касаются разве что некоторых бытовых вопросов.", - написала Скалецкая.

Несмотря на то, что эвакуированные здоровы, министр была одета в защитный костюм.

"Мой костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое я не имею права", - объяснила Скалецкая.

Напомним, что министр здравоохранения Украины решила остаться на обсервации вместе с эвакуированными из Китая.

Ее проходят 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса, а также экипаж самолета и другие лица, задействованные в процессе эвакуации.

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