Минздрав: у эвакуированных из Уханя не выявили симптомов коронавируса

Анализы на наличие вируса они еще не сдавали.

Симптомов коронавируса COVID-19 у эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, которые проходят обсервацию в медицинском центре в Новых Санжарах, по состоянию на утро субботы не обнаружено.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль во время брифинга, передает УНИАН.

"Результаты утреннего медицинского обследования являются положительными. Ни у одного человека, из тех, кто находится в обсервации, не выявлено признаков заболевания. Они проходят обследование два раза в день", - заявил чиновник.

Всех эвакуированных собираются проверить на коронавирус с помощью тест-систем.

"На сегодняшний момент разработана украинская тест-система и с помощью этой тест-системы будет проводиться мониторинг каждые три дня. Кроме этого, уже было несколько поставок от ВОЗ. Сейчас продолжается таможенное оформление очередной партии иностранных тест-систем", - добавил замминистра.

Образцы крови эвакуированных направят в киевскую лабораторию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что раз в три дня эвакуированные из Китая и обслуживающий персонал санатория в Новых Санжарах будут проходить вирусологические обследования.

Также, по словам Коваля, украинцы и иностранцы, которые проходят обсервацию, не требуют продуктов питания и обеспечены всем необходимым.

Напомним, в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. Они должны находиться на карантине 14 дней.

Из-за паники и протестов, которые прошли в Новых Санжарах в день прибытия эвакуированных, к ним поселилась министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.