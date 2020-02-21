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Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах

Она заявила, что душ ударил ее током. 

Эвакуированная из китайского Уханя модель Александра Волкова показала видео из комнаты санатория в Новых Санжарах Полтавской области. 

По словам девушки, ее поселили в комнату, где дверь не закрывается, а душ ударил ее током.

На обнародованном нею видео видно, что в комнате есть две кровати, несколько стульев и телевизор. 

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

"Вот это наша комната, вот этот душ от***ил меня током, а вот эта дверь не закрывается – что с ней?" – прокомментировала условия эвакуированная украинка. 

Напомним, что эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев привезли в санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители протестовали против их размещения, бросали камнями в их автобусы и вступали в стычки с правоохранителями, охранявшими санаторий.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что будет жить в обсервации вместе с эвакуированными и персоналом, который сопровождал их на пути из Китая в Украину.   

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