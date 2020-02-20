Депутаты Новых Санжар выступили против приема эвакуированных из Китая

Фото: novsan-rada.gov.ua

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании в четверг, 20 февраля, обратился к президенту Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Зоряне Скалецкой. Они просят не размещать граждан, эвакуированных из Китая, в их поселке.

Об этом говорится на сайте поселкового совета.

"Учитывая мнение громады поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, <...> категорически ПРОТИВ размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань в неприспособленном учреждении медицинский центр "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины, который находится в жилом массиве поселка, в котором нет ни одного условия для пребывания карантинного типа, поскольку нет ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция", - говорится в обращении депутатов.

Депутаты также отмечают, что канализационная система медцентра "Новые Санжары" подключена к централизованной канализации поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в близлежащем с.Зачепиловка.

Фото: novsan-rada.gov.ua

Совет признает, что в Украине должна быть создана база для больных на коронавирус, но, по их мнению, "живописный поселок Новые Санжары" для этого не подходит.

"Должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты поселкового совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения поселка", - сказано в заявлении.

Напомним, что 20 февраля из Китая в Украину прилетел самолет с 45 украинцами и 27 иностранными гражданами. Все они здоровы, но все равно проведут ближайшие две недели в изоляции в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.