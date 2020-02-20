Минздрав направит на лечение за границу 139 человек

121 взрослый и 18 детей, болезни которых пока не лечатся в Украине, в скором времени направят за границу.

Министерство здравоохранения направит на лечение за границу 139 человек, из них 18 детей. Об этом сказано в сообщении министерства.

"121 взрослый и 18 детей, болезни которых пока не лечатся в Украине, в ближайшее время получат необходимое лечение в зарубежных клиниках за средства государственного бюджета. Такое решение принято на заседаниях комиссии Минздрава по вопросам направления для лечения за рубежом, которые состоялись в 2020 году", - сказано в сообщении.

В частности, 2 взрослых и 18 детей будут направлены на трансплантацию костного мозга, 65 человек (в том числе 1 ребенок) - на пересадку почки, 18 человек - на пересадку печени. 17 взрослым и 4 детям пересадят сердце.

В текущем году в госбюджете предусмотрено 1,09 млрд гривен на лечение украинцев за границей.

Напомним, в декабре сообщалось, что Минздрав направил лечиться за границу 119 пациентов, из них 16 детей.