В Ухань прибыл самолет для эвакуации граждан Украины

В китайский город Ухань прибыл украинский самолет для эвакуации граждан из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил в фейсубке секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который эвакуирует 48 украинцев и 29 иностранных граждан", - сообщил он.

"Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле", - добавил он.

Фото: Киев Сейчас

Напомним, утром 19-го февраля из Борисполя вылетел самолет специального рейса для эвакуации украинцев из города Ухань в Китае. Борт с украинцами должен вернуться в Киев утром 20 февраля.