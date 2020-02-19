Украинку не эвакуировали из Уханя из-за собаки

Украинка Анастасия Зинченко не смогла сегодня вылететь из провинции Ухань, потому что посольство Украины не разрешило ей забрать свою собаку. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

Фото: instagram.com/p/B8v6PHinC0V

"Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее (собаки, - LB.ua) перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они проигнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов, и даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство", - пишет Анастасия Зинченко.

Девушка также сообщила, что поскольку не улетела, пыталась пойти в магазин за продуктами, но по новым правилам из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам: "Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь все скоро закончится, и я попаду домой с Мишей", - подытожила девушка.

В то же время министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге 18 января подтвердила, что эвакуация с животными невозможна.

"Члены оперативного штаба проговорили, что условия эвакуации животных мы не можем обеспечить", - сказала она.

Напомним, утром 19-го февраля из Борисполя вылетел самолет специального рейса для эвакуации украинцев из города Ухань в Китае. Борт с украинцами должен вернутся в Киев утром 20-го февраля.