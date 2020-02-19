Евакуація, карантин, маски... Як Франція захищає себе від коронавірусу

Попри серйозність ситуації, паніки у країні майже не відчувається. Можливо, одна з причин — своєрідна “ілюзія контролю”, яку влада створює завдяки щоденним прес-конференціям представників Міністерства охорони здоров’я. На цих брифінгах, які транслюють всі новинні канали, французів запевняють, що про ризик епідемії на території країни говорити зарано, а навіть якби такий ризик був, то у Франції є всі необхідні умови для того, щоб впоратися із ситуацією та подбати про безпеку громадян. Коли цю “мантру” повторюють щодня вже кілька тижнів поспіль, хочеш не хочеш, а повіриш.

Наразі у Франції підтверджено 12 випадків коронавірусу та одна смерть пацієнта — це перший летальний випадок за межами Азії. Жертвою коронавірусу став 80-річний китайський турист, шпиталізований у французькій столиці наприкінці січня.

Фото: EPA/UPG

Французи на карантині

Париж одним з перших взявся за евакуацію своїх громадян з Китаю. Вже трьома спеціальними рейсами близько 400 французів, які захотіли залишити територію країни, повернули додому. Майже додому. Усі вони були вимушені пройти карантин в ізоляції від друзів, родичів і зовнішнього світу. Проте нарікати на умови ізоляції їм не довелося — одну частину евакуйованих відправили до бази відпочинку під Марселем, іншу — у гуртожитки академії пожежників в Екс-ан-Провансі.

Перша локація — величезний готельний комплекс на 11 тисяч ліжок, закритий взимку, а отже вільний для прийому несподіваних гостей. За безпекою і станом французів на карантині стежить команда медиків, психологів і волонтери “Червоного хреста”. Залишати територію готелю заборонено, а отже за дрібними покупками для евакуйованих резидентів у місто ходять саме волонтери.

Фото: EPA/UPG Лікарі та пожежники прогулюються в парку готельного клубу Vacanciel, де французькі громадяни перебувають на карантині після репатріації з району Ухань, недалеко від Марселя, 1 лютого 2020.

В академії пожежників умови трохи більш спартанські, але такий само цілодобовий медичний догляд та повний пансіон. Тих, хто за 14 днів не проявив жодних симптомів, відпускають додому. Таких вже більшість. З першої групи евакуйованих французів усі вже змогли повернутися додому. Наразі жоден випадок коронавірусу не був підтверджений поміж тих, кого привезли з Китаю.

Без паніки, але й без масок

На щоденних брифінгах Міністерства охорони здоров’я французам нагадують, що у випадку симптомів, схожих на коронавірус (проблеми з диханням, температура тощо), які проявилися після повернення з Китаю або контакту з людиною, що повернулася з Китаю, ні в якому разі не можна бігти у лікарню, адже так можна заразити інших людей. Правильна поведінка у такій ситуації — викликати швидку додому, детально пояснивши ситуацію.

Окрім цього, зайвими не будуть і “здорові” жести — мити руки, прикривати рота у випадку кашлю, а у разі хвороби ізолювати себе від інших або носити хірургічну маску, аби не заразити оточення (носити маски профілактично сенсу немає, адже від зараження вона не захищає). До поради щодо масок французи поставилися аж надто серйозно — в аптеках розібрали усі запаси. Хоча побачити людину у масці на вулиці — явище дуже рідкісне.

Що ж буде, якщо епідемія таки дійсно прийде до Франції? У країні є 36 медичних закладів, оснащених боксованими індивідуальними палатами, які не випускають повітря назовні та вентилюються специфічним чином. Таких палат у країні всього 150. Якщо ж у випадку масштабної епідемії цієї кількості не вистачить, у хід підуть звичайні палати, однак медичний персонал матиме дотримуватися дуже суворого протоколу.

Фото: EPA/UPG Будівля лікарні Біша в Парижі, де помер перший пацієнт від коронавируса за межами Азії

#Яневірус

Звісно, говорити про такі масштаби і ризик зарано. Водночас ізолювати себе від Китаю у розпал епідемії Франції точно не вдасться. Хоча певні заходи втілені були. Так, наприклад, авіаперевізник Air France призупинив усі перельоти до КНР. Їх мають відновити в середині березня. Якщо ж говорити про рейси до Уханя — їх повернуть до розкладу не раніше кінця березня. Але це не означає, що з Парижа до Пекіна літаком тепер ніяк не дістатися — китайські авіаперевізники продовжують обслуговувати цей напрямок, тому пасажиропотік між Китаєм та Францією не припинився.

Це і не дивно. Літати є кому. У Франції проживає найбільша в Європі китайська діаспора — 600 тисяч людей. У китайському кварталі Парижа вирує життя. Щоправда, частину урочистостей з нагоди Місячного Нового року тут скасували, на знак солідарності із китайськими містами на карантині.

Щоправда певне напруження у суспільстві відчувається. Кілька кривих поглядів у громадському транспорті, кілька недоброзичливих коментарів і соцмережами вже гуляє гештег #яневірус (#JeNeSuisPasUnVirus), яким численні представники франко-китайської спільноти намагаються привернути увагу до нових неприємних стереотипів, які вони почали відчувати на собі у повсякденному житті.

Від коментарів “вдягни маску” до докору “будете знати, як летючих мишей їсти”, — численні китайці у Франції почуваються так, немов мають вибачатися за те, що у їхній країні гуляє вірус. Часто під критику підпадають і французи китайського походження, які, можливо, ніколи в житті у Китаї не були.

Що ж, час епідемій — той час, коли страх може перемогти здоровий глузд.