В Афинах на сутки остановлен общественный транспорт из-за забастовки

В столице Греции в Афинах сегодня, 18 февраля, началась 24-часовая забастовка работников общественного транспорта, из-за чего весь общественный транспорт в городе не работает, пишет Ekathimerini.

«Афинские автобусы, троллейбусы, а также метро и трамваи остановились во вторник на 24-часовую забастовку, объявленную греческим Союзом государственных служащих ADEDY против правительственного законопроекта о социальном страховании», - отметил ресурс.

В то же время афинская пригородная железная дорога (Proastiakos) и междугородные поезда работают в обычном режиме.

ADEDY также организовал митинг на площади Клафтмонос в центре Афин в 11:00 по местному времени. Афинский центр труда и связанный с коммунистами профсоюз PAME проведут отдельные митинги в центре города в 10:30.

Также отмечается, что государственные больницы будут работать в ограниченном режиме, поскольку профсоюз работников больниц (POEDIN) тоже участвует в забастовке.

При этом в портах Пирей, Лаврио и Рафина в море не выйдут большинство паромов, поскольку пять профсоюзов моряков присоединились к забастовке.

Напомним, 14 февраля в центре Афин из-за стрельбы задержали 129 человек. В результате перестрелки погиб один человек, еще один – ранен. Власти города считают, что инцидент связан с войной между двумя конкурирующими бандами.