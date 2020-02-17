Гренландия планирует продавать воду тающих ледников

Власти Гренландии планируют продавать талую воду с ледников в частности, в регионы, страдающие от засушливых погодных условий.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

По словам министра индустрии и энергетики Йесса Сване, всего было выписано 16 лицензий на экспорт талой воды. На данный момент их получили девять проектов. В первую очередь власть ориентируется на коммерческие компании.

Сване подчеркнул, что глобальное потепление с одной стороны способствует таянию льда, но с другой - является причиной увеличения мирового дефицита воды.

"Изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода была в Гренландии в больших количествах в течение многих веков. Планируется сделать из нее продукт, который пользуется спросом на рынке", - говорится в сообщении.

Напомним, ученые встревожены скоростью таяния гренландских льдов.