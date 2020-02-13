В Антарктике зафиксировали второй за месяц температурный рекорд

Воздух на острове Сеймур прогрелся до +20,75°С.

В Антарктике впервые зарегистрирована температура воздуха более 20 градусов по Цельсию.

Как пишет The Guardian, температура 20,75°С была зарегистрирована бразильскими учеными на острове Сеймур 9 февраля.

Всемирная метеорологическая организация пока не подтвердила рекорд.

По мнению ученых, такая температура является аномальной для Антарктиды. Также потепление фиксируют на всех 23 участках в Антарктиде.

Ранее 6 февраля в Антарктиде на аргентинской базе "Эсперанса" зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений на континенте - 18,3°C.