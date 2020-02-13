Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак

Несмотря на примирительную риторику, доминирующую сегодня в украинском медиа-поле, война никуда не исчезала и не исчезает . LB.ua продолжает спецпроект о ее творцах: российских кураторах оккупированных территорий востока Украины, подконтрольных им объединениях и организациях. Мы также попробуем проанализировать популярные мифы вокруг перспектив реинтеграции и опытов других стран, проходивших через войну и оккупацию их территорий.

Козак - Сурков: разница в акцентах

С новыми, но достаточно предсказуемым назначением в Офисе президента, и последующими спорами в экспертной среде о том, как Андрей Ермак в новой должности будет вести переговоры с Дмитрием Козаком, который является замглавы АП РФ, и это явное несоответствие статусов может быть перетрактовано как подчиненное положение украинской стороны.

Фото: Lb.ua Андрей Ермак во время пресс-конференции в ОПУ, 12 февраля 2020

Меж тем Кремль официально прояснил свою позицию относительно переговорщика по "украинскому вопросу". Дмитрий Песков заявил, что замглавы путинской администрации действительно "будет заниматься украинскими делами и вопросами интеграции", тем самым подтвердив: канал Козак-Ермак будет оставаться основным, и в РФ не намерены делать поправок на новую роль Ермака – с главой Офиса президента переговоры будет вести заместитель главы АП.

Российский стиль в переговорах вокруг русско-украинской войны – это всегда опора на церемонии, табель о рангах, символы в целом и символические даты в частности. Заявление, проясняющее роль Дмитрия Козака и схему, по которой в дальнейшем будет строиться их общение с Андреем Ермаком, прозвучало накануне пятой годовщины подписания Комплекса мер по имплементации Минских соглашений. И, разумеется, эти слова и дата, в которую они были произнесены, не могут и не должны трактоваться отдельно.

Полагать, что Дмитрий Козак является абсолютно новым игроком в теме ОРДЛО было бы по меньшей мере наивно: задолго до последних заявлений об очередном "уходе Суркова" и его замене Козак во многом отвечал за экономическую составляющую существования псевдореспублик на востоке Украины.

Изначально говорить о замене Суркова Козаком было очень серьезным упрощением – они занимались разными аспектами проблемы ОРДЛО, по-разному подходили к выполнению задач и последующему информированию, и имели различные взгляды на перспективы ОРДЛО…в отдельных деталях. И Сурков, и Козак видели ОРДЛО исключительно как дестабилизирующий элемент для дальнейшего существования Украины. Оба опирались на те части Минских соглашений, которые РФ выгодно читать добуквенно: ОРДЛО в составе Украины с очень длинным перечнем особых прав и свобод, амнистией, куда больше подпадающей под определение полного прощения, вчерашними боевиками в роли "муниципальной полиции" и требованием к Украине содержать всю эту алогичную конструкцию.

Фото: EPA/UPG Дмитрий Козак

Разница состояла лишь в акцентах: Сурков стремился применять свои навыки режиссера массовых театральных представлений и выстроить в ОРДЛО некое подобие политической жизни при максимальном задействовании статистов, а Козаку куда интереснее говорить на языке документов и – главное – цифр.

Стиль Дмитрия Козака

Но и сама реплика Пескова позволяет предположить, что это не замена в полном смысле: Козак скорее занял должность, очень похожую по смысловому наполнению на назначение Михаила Бабича (которому анонимные и полуанонимные источники тоже пророчили "стать заменой Суркову") – сейчас оба они "специалисты широкого профиля" по интеграции. Песков отдельно подчеркнул, что понятие "интеграция" включает в себя куда более широкий контекст, чем интеграцию ОРДЛО или Украины.

Иными словами, амбиции РФ явно не ограничиваются оккупированными территориями востока Украины. И речь не идет даже о реинтеграции ОРДЛО в Украину и отбрасывании вопроса Крыма для РФ. Скорее, на повестке дня "большое Союзное государство", и, соответственно, давление на все незаинтересованные стороны, в которых, в свою очередь, заинтересована Россия. И в первую очередь давление экономическое.

Внимательно всмотревшись в стиль работы Козака по Приднестровью, и опираясь на воспоминания людей, кто сталкивался с Дмитрием Козаком в работе по приднестровской теме, легко можно увидеть: тех, кто попал в поле его профессионального внимания, будут ожидать строгие протокольные встречи, скрупулезная и даже дотошная работа с документами, много изнурительных раундов переговоров.

И именно из-за этой закрытости или даже "застегнутости на все пуговицы" симметрия в должностях и статусах переговорщиков имеет значение. И тот факт, что Андрей Ермак полагает, что "с Козаком разговаривать легче, чем с Сурковым" – не более, чем иллюзия и неприспособленность к смене стиля.

Фото: EPA/UPG Президент РФ Владимир Путин (слева), вице-премьер России Дмитрий Козак (слева) и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время встречи с иностранной делегацией в Кремле, 05 апреля 2017

Не последнюю роль будет играть и медийный фон, сопровождающий все раунды встреч переговорщиков, и годовщины подписания документов – если Сурков был предельно словоцентричен, то Козак скорее документо- и терминоцентричен.

Именно поэтому критически важно иметь свое полностью оформленное понимание того, с какой из частей документов мы собираемся иметь дело, а что в принципе не будет и никогда не должно быть выполнено, и важно, чтобы это понимание транслировалось четко и последовательно. Ведь только твердая и устойчивая позиция официальных украинских представителей, не раскалывающая Украину изнутри, сможет стать серьезным сдерживающим фактором в случае, если на переговорах что-то пойдет не так.

Полузабытый Минск-2

Сегодня говорить о наличии такой позиции не представляется возможным: в своем брифинге в новом качестве Андрей Ермак заявил о том, что мы намерены выполнять все обязательства, взятые на себя в Париже. Но не сказал ни слова о том, после каких действий со стороны РФ мы намерены их выполнять.

Потому отсутствие рефлексии вокруг пятой годовщины подписания Минска-2, продемонстрированное большинством украинских медиа, в сочетании с попытками быть "еще немного более договороспособными" со стороны действующей украинской власти, оставляет не так уж много шансов на оптимизм.

Колонка пятого президента Украины Петра Порошенко о событиях вокруг подписания Минска-2 хоть и стала одним из центральных текстов дня, но никак не может претендовать на аналитическое осмысление того, что произошло в 2015 году и происходило все эти пять лет. Экс-президент начал разговор с аудиторией с эмоций, которые вполне понятны и оправданы (когда речь шла об обстреле Краматорска и боевых действиях, сопровождавших подписание Минска-2), но закончил привычными для себя предвыборными лозунгами: "Минск- дипломатическая победа", "Минским соглашениям не было альтернативы", "под Минскими соглашениями стоит подпись Путина и мы сумели ее добиться".

Фото: EPA/UPG Президент России Владимир Путин , канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко во время переговоров в Минске, 11 февраля 2015.

Порошенко честно назвал ночь с 11 на 12 февраля 2015 года худшей в своей жизни, и ответ от российских пропагандистов не заставил себя долго ждать - целый ряд российских СМИ напомнил цитату из Путина на ту же тему: "Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам удалось договориться о главном". И действительно, это высказывание Путина по итогам подписания Комплекса мер от 12.02.2015.

Природа, особенно природа войны смыслов и нарративов, не терпит пустоты. Пока мы не формулируем свою повестку и не предоставляем свою интерпретацию документов и событий (которая и без того никогда не будет звучать в полной тишине, и реакция российских СМИ и "приближенных источников" на текст Порошенко – вполне наглядный тому пример), поле занимает не только РФ, но и внутриукраинские силы, которые могут называться таковыми лишь формально, ведь их риторика выглядит как конспект сайта "Русская весна".

Примером именно такого "смыслотворчества" вокруг дальнейшей судьбы урегулирования можно считать текст Марины Черенковой, вышедший 12 февраля.

По сути, этот образец "миротворческой" публицистической мысли стал повторением реплик Сергея Сивохо о необходимости выплат пенсий в ОРДЛО здесь и сейчас, снятии всех возможных ограничений и препятствий между свободной и оккупированной территорией, и уже сугубо российских тезисов, которые обычно ретранслируются силами оккупационных администраций: прямой диалог с "жителями Донбасса" и даже…словах о том, что "за 6 лет в ОРДЛО выросла своя элита". Причем автор отдельно подчеркивает – кавычки на слове "элита" не забыты, это осмысленное написание, ведь "они выросли и выезжали учиться", а также "участвовали в конференциях" и "общались с депутатами других стран".

Фото: EPA/UPG Донецк, 7 апреля 2019

Если считать депутатами "от других стран" представителей Южной Осетии, с которой у обеих псевдореспублик плотное экономическое сотрудничество, или европейских маргиналов, которых задействуют в так называемых "ЛДНР" то как "наблюдателей на выборах", то как "иностранных экспертов" – безусловно, дипломатические навыки оккупационных администраций были значительно усовершенствованы.

Но если посмотреть на этот текст чуть серьезнее, окажется, что идет серьезная подготовка к непосредственному "прямому диалогу между сторонами конфликта". Разумеется, сторонами в российском понимании.

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И можно не сомневаться: такая риторика в исполнении людей, которые относят себя к украинской стороне, будет активно использоваться в переговорах РФ как дополнительный аргумент в пользу прочтения Минских соглашений как попытки развести силы "Киева и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", что должно способствовать "завершению гражданской войны на Украине".

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать: иллюзии о том, что Козак предпочтительнее для Украины чем Сурков и кто-либо еще, могут очень дорого стоить всем нам, причем в самое ближайшее время. Но не потому, что Козак по определнию не может проиграть, а из-за того, что вместо сражения за свои смыслы и значения урегулирования, Украина на эту войну попросту не явилась.