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Корниенко: наша позиция – "особый статус" ОРДЛО в Конституцию не вписывать

По его словам, эту точку зрения разделяет и президент Владимир Зеленский. 

Корниенко: наша позиция – "особый статус" ОРДЛО в Конституцию не вписывать
Александр Корниенко
Фото: Макс Левин

Партия "Слуга народа" настаивает на том, чтобы не закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции. Об этом первый заместитель главы фракции Александр Корниенко сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона были без какого-либо "особого статуса", – сообщил он.

Отвечая на вопрос о том, как продвигается работа над текстом нового проекта закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", он напомнил, что парламент продлил действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года.

Напомним, в январе 2020 Владимир Путин заявил, что Украина должна внести "особый статус Донбасса" в Конституцию Украины.

На переговорах "нормандской четверки" в Париже Украина согласилась на постоянный особый статус для Донбасса, как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года.

В то же время представители украинской власти неоднократно заявляли, что не собираются вносить его в Конституцию. 

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