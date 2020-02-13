Президент Владимир Зеленский встретится в Киеве с тремя сенаторами США. Встреча главы государства и сенаторов Криса Мерфи (демократ), Джона Барассо и Рона Джонсона (оба республиканцы) запланирована на 14 февраля, пишет Politico.

"Сейчас отношения США и Украины важны как никогда. Будущее Украины имеет значения для Соединенных Штатов, и мы должны убедиться, что Украина знает, что мы рассматриваем ее как стратегического союзника. Поэтому мы едем в Киев как двухпартийная делегация, чтобы усилить нашу поддержку президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в заявлении сенаторов.

Отмечается, что этот шаг демонстрирует попытку возвращения к нормальным отношениям после расследования импичмента Дональда Трампа. Сенатор Мерфи сообщил, что двухпартийная группа из сенаторов, которые придерживались противоположных взглядов в голосовании за импичмент Трампа, встретится с Зеленским и выразит ему поддержку.

Напомним, что сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи уже встречались с Зеленским в сентябре 2019. Джонсон и Мерфи придерживаются проукраинских взглядов, из-за чего им отказали во въезде в Россию.