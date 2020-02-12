Парубий дал показания в ГБР о препятствовании избирательному праву во время парламентских выборов

Бывшего спикера Верховной Рады, нардепа Андрея Парубия допросили в Государственном бюро расследований по делу о препятствовании избирательному праву во время парламентских выборов в 2019 году.

Как объяснил Парубий в Facebook, речь идет о его обращении к правоохранителям с требованием установить, находились ли на протяжении пяти последних лет в Украине Андрей Клюев, Ренат Кузьмин и Анталий Шарий, и имеют ли они право участвовать в выборах.

ЦИК регистрировала их кандидатами в нардепы, но после запроса Парубия было установлено, что они не имеют законных прав баллотироваться, после чего их сняли с регистрации.

"И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование. Мы как-то незаметно оказались в Зазеркалье, где все наоборот – правда и право преследуются, а измена и преступления становятся достижениями", – написал Андрей Парубий.

Напомним, ЦИК зарегистрировал кандидатами в депутаты экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина, экс-главу Администрации президента Викора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Изначально ЦИК отказала им в регистрации, но пересмотрела свои решения по требованию Верховного суда, который отказался признавать факт непроживания кандидатов в Украине в течение последних пять лет. При этом, позже Верховный Суд заявил, что ЦИК могла отказать Клюеву и Шарию в регистрации.

3 июля ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы. 5 июля такое же решение Центризбирком принял в отношении Рената Кузьмина.

12 июля Шестой апелляционный административный суд Киева аннулировал постановление ЦИКа об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду.

15 июля Верховный Суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.