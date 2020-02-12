Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
Україна кварталу
Україна кварталу
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
ГлавнаяПолитика

Парубий дал показания в ГБР о препятствовании избирательному праву во время парламентских выборов

Речь идет о его запросе относительно Шария, Клюева и Кузьмина. 

Парубий дал показания в ГБР о препятствовании избирательному праву во время парламентских выборов
Фото: Михаил Палинчак

Бывшего спикера Верховной Рады, нардепа Андрея Парубия допросили в Государственном бюро расследований по делу о препятствовании избирательному праву во время парламентских выборов в 2019 году

Как объяснил Парубий в Facebook, речь идет о его обращении к правоохранителям с требованием установить, находились ли на протяжении пяти последних лет в Украине Андрей Клюев, Ренат Кузьмин и Анталий Шарий, и имеют ли они право участвовать в выборах.

ЦИК регистрировала их кандидатами в нардепы, но после запроса Парубия было установлено, что они не имеют законных прав баллотироваться, после чего их сняли с регистрации.

"И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование. Мы как-то незаметно оказались в Зазеркалье, где все наоборот – правда и право преследуются, а измена и преступления становятся достижениями", – написал Андрей Парубий.

Напомним, ЦИК зарегистрировал кандидатами в депутаты экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина, экс-главу Администрации президента Викора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Изначально ЦИК отказала им в регистрации, но пересмотрела свои решения по требованию Верховного суда, который отказался признавать факт непроживания кандидатов в Украине в течение последних пять лет. При этом, позже Верховный Суд заявил, что ЦИК могла отказать Клюеву и Шарию в регистрации.

3 июля ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы. 5 июля такое же решение Центризбирком принял в отношении Рената Кузьмина.

12 июля Шестой апелляционный административный суд Киева аннулировал постановление ЦИКа об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду.

15 июля Верховный Суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также