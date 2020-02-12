Следствие утверждает, что она неоднократно отлучалась с места службы.

Следователи Национальной полиции отрицает наличие алиби у Яны Дугарь, одной из трех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится на сайте МВД.

По версии защиты, старший солдат Яна Дугарь в период с 3 июня 2016 года по 26 сентября 2016 года принимала участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому она не могла проводить разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года перед убийством Шеремета.

Однако в полиции это не считают доказательством. По данным следствия, за четыре месяца документирования Дугарь в 2019 году она 22 дня была вне места прохождения службы, не будучи в официальном отпуске. В это время она успела побывать в Киеве, Львове, Кировоградской и Николаевской областях.

"Таким образом подтверждается, что Яна Дугарь без проблем и официальных разрешений оставляла место прохождения службы", - сказано в заявлении МВД.

Полиция также отвергла аргумент защиты об огрехах комплексной экспертизы. Якобы следствие использовало для сравнения видеозапись от 11 июля 2019 года, когда Дугарь была за границей.

Однако в полиции утверждают, что это просто другой формат даты. На самом деле использовалось видео, снятое 7 ноября 2019 года (то есть не 11.07.2019, а 07.11.2019).

Сравнение видео проводилось Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции. Эксперты КНИИСЭ уверены, что женщина-разведчица, снятая камерами наблюдения перед убийством Шеремета, и Яна Дугарь - одно и то же лицо. У них одинаковые форма и наклон лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма подбородка, длина носа.

Также в полиции утверждают, что Дугарь соврала о том, что до марта 2017 года вообще не бывала в Киеве. На ее странице в фейсбуке нашли фотографию с Майдана Независимости, снятую в августе 2012 года.

Напомним, что, по версии следствия, 15 и 18 июля 2019 года Дугарь фотографировала камеры наблюдения в районе убийства Шеремета. Полицейские считают, что она проводила разведку на местности.

При этом непосредственно к убийству она не причастна. Следствие считает, что взрывчатку заложила волонтер, детский врач Юлия Кузьменко при помощи рок-музыканта, военного Андрея Антоненко.