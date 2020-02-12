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У Путина не против "коммерческих поставок" воды в Крым

"Крым не может быть объектом для каких-либо разменов".

У Путина не против "коммерческих поставок" воды в Крым
Фото: tvc.ru

РФ готова рассматривать возможность коммерческих поставок воды с материковой части Украины в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Таким образом, в Кремле отреагировали на недавнее заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о поставке воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу.

При этом Песков отметил, что Крым не может быть объектом для каких-либо разменов, включая какие-либо уступки в переговорах по Донбассу.

Он считает, что Крым - это российский регион, "а вопрос Донбасса - это внутриукраинская проблема. Но Россия делает все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию".

"Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению - на коммерческой или на иной основе - они могут быть рассмотрены", - заявил Песков.

Напомним, сегодня, 12 февраля, в Офисе президента заявили, что слова Арахамии являются его личной позицией.

В свою очередь, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о недопустимости заключения каких-либо договоренностей, предусматривающих возобновление подачи Украиной пресной воды в аннексированный Россией Крым.

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