Ермак: Без медиа власть не может стать лучше

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак признал, что власти нужны СМИ.

Об этом он заявил на брифинге.

"Я уверен, что без медиа власть не может стать лучше. Мы должны и хотим это признать", - заявил Ермак.

Глава ОП признал, что у Банковой существуют проблемы с коммуникациями и пообещал, что вскоре они "будут на очень высоком уровне".

"От имени и по поручительству президента Украины Офис президента вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости медиа в нашей старне", - отметил Ермак.

Во время своего первого брифинга в качестве главы ОП Ермак поблагодарил президента и своего предшественника Андрея Богдана.

"Я хотел бы поблагодарить, несмотря на огромное количество сплетен и информации о каких-то войнах, которые у нас тут происходили... Я хотел бы поблагодарить Андрея Богдана за тот вклад, за ту работу, которую он проделал", - заявил Ермак.

Напомним, именно Андрей Богдан говорил, что власти не нужны медиа для общения с обществом.