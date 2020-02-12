Україна кварталу
Україна кварталу
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Что такое Молитвенный завтрак, почему это важно и совсем не про понты
Что такое Молитвенный завтрак, почему это важно и совсем не про понты
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
ВОЗ назвала коронавирус угрозой №1
ВОЗ назвала коронавирус угрозой №1
Ветерана АТО Ворошнова избили на Березняках за замечание о нарушении ПДД
Ветерана АТО Ворошнова избили на Березняках за замечание о нарушении ПДД
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
ГлавнаяПолитика

Ермак: Без медиа власть не может стать лучше

Андрей Богдан заявлял, что власти не нужны медиа

Ермак: Без медиа власть не может стать лучше
Фото: EPA/UPG

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак признал, что власти нужны СМИ.

Об этом он заявил на брифинге.

"Я уверен, что без медиа власть не может стать лучше. Мы должны и хотим это признать", - заявил Ермак.

Глава ОП признал, что у Банковой существуют проблемы с коммуникациями и пообещал, что вскоре они "будут на очень высоком уровне". 

"От имени и по поручительству президента Украины Офис президента вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости медиа в нашей старне", - отметил Ермак.

Во время своего первого брифинга в качестве главы ОП Ермак поблагодарил президента и своего предшественника Андрея Богдана.

"Я хотел бы поблагодарить, несмотря на огромное количество сплетен и информации о каких-то войнах, которые у нас тут происходили... Я хотел бы поблагодарить Андрея Богдана за тот вклад, за ту работу, которую он проделал", - заявил Ермак.

Напомним, именно Андрей Богдан говорил, что власти не нужны медиа для общения с обществом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также