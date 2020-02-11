ЕС выделит Украине €25 млн на диджитализацию

Европейский Союз намерен выделить Украине 25 млн евро на электронное управление и цифровую экономику.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на совместной пресс-конференции с европейским комиссаром по вопросам политики соседства и политики расширения Оливером Вархейи.

"Начну с хорошей новости, сегодня премьер по евроинтеграции господин Кулеба и еврокомиссар подписали соглашение о помощи Европейского Союза на 25 млн евро в цифровизации нашей страны", - сказал он.

Гончарук также отметил, что в этом году планируется подписать соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС.

Он также отметил, что в 2020 Украина ожидает получить значительный прогресс по соглашению о "промышленном безвизе". Ожидается, что оценочная комиссия по подготовке к подписанию "промышленного безвиза" приедет в этом году, чтобы дать старт переговорам.

По его словам, до 2023 года Украина также должна синхронизировать свою энергетическую систему с требованиями ЕС, прописанными в новом "зеленом соглашении".

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации презентовало мобильное приложение и национальную онлайн-платформу "Дія". В приложении уже доступны водительское удостоверение и технический паспорт автомобиля.

В скором времени также ожидается появление автомобильной страховки, студенческого, паспорта гражданина Украины и заграничного паспорта.