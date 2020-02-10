Гончарук заявил, что с 1 апреля украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медицинских услуг

Украинцы с 1 апреля будут получать бесплатный гарантированный пакет медицинских услуг. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Сейчас Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) работают с регионами для своевременного старта второго этапа медреформы.
"Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Если медучреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с ним, значит, больница не получит финансирование. Тогда деньги на его содержание будет выделять местная власть", – говорится в сообщении.
Гончарук сообщил, что сейчас автономизировали уже 97% учреждений, которые предоставляют специализированную медицинскую помощь.
Программа медицинских гарантий, которая запустится с апреля, будет включать:
- первичную помощь;
- экстренную помощь;
- амбулатарно-поликлиническую (услуги профильного врача, к которому отправил семейный доктор);
- стационар;
- паллиативную медицинскую помощь (обслуживание неизлечимых заболеваний);
- медицинскую реабилитацию;
- помощь в связи с родами;
- реимбурсацию лекарственных средств.
"Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев – они уже заплатили за медицинскую помощь со своих налогов", – подытожил Алексей Гончарук.
Напомним, в сентябре 2019 стало известно, что реформа вторичной и госпитальной медицинской помощи начнется не 1 января, а позже – ориентировочно 1 апреля из-за бюджетного законодательства.