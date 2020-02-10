Гончарук заявил, что с 1 апреля украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медицинских услуг

Украинцы с 1 апреля будут получать бесплатный гарантированный пакет медицинских услуг. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Сейчас Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) работают с регионами для своевременного старта второго этапа медреформы.

"Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Если медучреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с ним, значит, больница не получит финансирование. Тогда деньги на его содержание будет выделять местная власть", – говорится в сообщении.

Гончарук сообщил, что сейчас автономизировали уже 97% учреждений, которые предоставляют специализированную медицинскую помощь.

Программа медицинских гарантий, которая запустится с апреля, будет включать:

первичную помощь;

экстренную помощь;

амбулатарно-поликлиническую (услуги профильного врача, к которому отправил семейный доктор);

стационар;

паллиативную медицинскую помощь (обслуживание неизлечимых заболеваний);

медицинскую реабилитацию;

помощь в связи с родами;

реимбурсацию лекарственных средств.

"Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев – они уже заплатили за медицинскую помощь со своих налогов", – подытожил Алексей Гончарук.

Напомним, в сентябре 2019 стало известно, что реформа вторичной и госпитальной медицинской помощи начнется не 1 января, а позже – ориентировочно 1 апреля из-за бюджетного законодательства.