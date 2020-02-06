О пользе корицы

Корица — это высушенная кора коричных деревьев cinnamonum. При высыхании полоски коры завиваются в трубочки. Эти коричные палочки перемалывают до состояния муки или используют для приготовления выпечки, напитков, блюд из мяса и птицы.

Фото: предоставлено Аллой Цветковой

Корица богата калием, марганцем, железом, медью, селеном и цинком, витаминами группы А, B1, B2, B9, С, Е, К. Антиоксидант полифенол МНСР воздействует на рецепторы инсулина и снижает уровень сахара в крови, поэтому врачи рекомендуют принимать в пищу корицу пациентам с диабетом 2 типа.

Медицинские исследования доказали, что употребление этой специи положительно влияет на работу всех жизненно важных систем организма. Корица повышает общий тонус, укрепляет иммунитет, помогает в концентрации внимания, способна улучшить зрительную память, обладает противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами.

О том, что с помощью корицы можно лечить самые разные заболевания, люди знали еще в глубокой древности. Несколько тысячелетий назад восточные мудрецы и знахари рекомендовали пить настой корицы с добавлением меда в качестве средства от всех болезней.

Корица оказывает стимулирующее действие и помогает переваривать тяжелую пищу, минимизирует скопление шлаков, нормализует уровень сахара в крови, притупляет чувство голода. Корица для похудения полезна еще и тем, что при регулярном употреблении уменьшает уровень "вредного" холестерина в крови, предупреждая риск возникновения болезней сердца. Корица способствует расщеплению холестериновых бляшек, которые закупоривают кровеносные сосуды и могут вызывать тромбы, инсульт и инфаркт. К полезным свойствам корицы относится не только похудение, но и улучшение внешнего вида человека. В состав специи входит рекордное количество антиоксидантов. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, которые ускоряют увядание кожи. Поэтому худеющий человек избегает появления брылей на лице и растяжек на теле. Конечно, аромат с детства – мамины булочки с корицей - это что-то непревзойденное, но для похудения лучше готовить напитки. Делюсь рецептами самих простых и эффективных напитков в борьбе с лишним весом.

Напиток, сжигающий лишний жир. Для этого рецепта используется порошок корицы. Половину чайной ложки молотой корицы залейте 250 мл кипятка и дайте жидкости настояться, чтобы специя отдала весь свой аромат и полезные компоненты. Через 30 минут добавьте в жидкость 1 ч. л. меда. Напиток должен постоять еще час. Принимать его нужно по 100 мл два раза в день.

Корица с медом. Корица многократно усиливает пользу меда — антибактериальные свойства этих двух природных компонентов повышают жизненные функции, активизируют обменные процессы, помогают в борьбе с вирусами. Смешайте четверть чайной ложки корицы и столовую ложку натурального меда, принимайте смесь три раза в день во время простуды или для профилактики ОРВИ.

Чай с корицей. Заварите чай привычным для себя способом. Налейте стакан горячего напитка и туда добавьте 1 ч. л. меда и поместите палочку корицы. Дайте постоять пять минут, и чай, который ускорит метаболизм, готов!

Чай с имбирем и корицей. Положите в чайник щепотку крупнолистового зеленого чая, который обогатит напиток полезными витаминами. К чаю добавьте две палочки корицы среднего размера и залейте 200 мл кипятка. Пока чай будет завариваться, отдельно приготовьте имбирный напиток. Для этого свежий корень имбиря весом 50 г почистите от тонкой шкурки и мелко порубите, затем положите в емкость и залейте 100 мл кипятка. Через 30 минут процедите имбирный и зеленый чай, убрав палочки корицы. Соедините два напитка и пейте, не подогревая.

Кефир с корицей. Размешайте 1/2 ч. л. корицы в стакане кефира. Во-первых, кефир насытит желудок, и кушать будет хотеться меньше, а во-вторых, корица, попав в организм, начнет работу по борьбе с холестерином.

Кофе с корицей. Добавляйте ½ чайной ложки молотой корицы в кофе.

Главные правила употребления всех разновидностей напитков.

Во-первых, добавлять корицу в свой ежедневный рацион (если пить напитки несколько раз в месяц, похудеть не получится). И второе, не превышать суточную норму (5 грамм), так как это не только останавливает сброс веса, но и может вызвать побочные эффекты, такие как тошнота, головная боль, рвотные позывы.

Также корицу можно добавлять в смузи, фруктовые салаты, посыпать ею творожные запеканки, запеченные яблоки или тыкву.

Экспериментируйте и придумывайте свои вкусные сочетания!