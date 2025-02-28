За підсумками зустрічі Дональд Трамп заявив, що «президент Зеленський не готовий до миру».
«Він проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їх заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру», – додав він.
Президент України Володимир Зеленський залишив Білий дім через кілька хвилин після перепалки з президентом Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Угоду щодо корисних копалин Україна та США в підсумку не підписали.
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп очікує президента України Володимира Зеленського біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 28 лютого 2025 року
Фото: ОПУ
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 28 лютого 2025 року
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський біля західного крила Білого дому, 28 лютого 2025 року
Фото: EPA
Дональд Трамп і Володимир Зеленський, 28 лютого 2025 року
Фото: EPA/UPG
Зустріч Зеленського і Трампа
Фото: ОПУ
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: ОПУ
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі
Фото: ОПУ
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі
Фото: EPA
Дональд Трамп і Володимир Зеленський у Білому домі
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Фото: ОПУ
Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського
Фото: ОПУ
Фото: EPA
Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського і Білому домі
Фото: EPA
Володимир Зеленський і Дональд Трамп у Білому домі
Фото: ОПУ
Оксана Маркарова та Андрій Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського
Фото: EPA
Володимир Зеленський демонструє Дональду Трампу фото українців, звільнених з російського полону
Фото: EPA
Марко Рубіо говорить під час зустрічі президентів США та України
Фото: EPA
У розмову президентів України та США вступає Джей Ді Венс
Фото: EPA
Джей Ді Венс сперечається з президентом України під час зустрічі Трампа і Зеленського
Реакція посла України у США Оксани Маркарової
Фото: EPA
Президент України Зеленський залишає Білий дім після зустрічі в Овальному кабінеті з президентом США Дональдом Трампом
Фото: EPA
Члени української делегації відправляються після зриву переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом