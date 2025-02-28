Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа закінчилася нервовою суперечкою після якої Білий дім скасував спільну пресконференцію президентів України та США .

За підсумками зустрічі Дональд Трамп заявив, що «президент Зеленський не готовий до миру».

«Він проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їх заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський залишив Білий дім через кілька хвилин після перепалки з президентом Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Угоду щодо корисних копалин Україна та США в підсумку не підписали.

Фото: EPA Президент США Дональд Трамп очікує президента України Володимира Зеленського біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 28 лютого 2025 року

Фото: ОПУ

Фото: EPA Президент США Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 28 лютого 2025 року

Фото: EPA Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський біля західного крила Білого дому, 28 лютого 2025 року

Фото: EPA Дональд Трамп і Володимир Зеленський, 28 лютого 2025 року

Фото: EPA/UPG Зустріч Зеленського і Трампа

Фото: ОПУ

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Фото: ОПУ

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі

Фото: ОПУ

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі

Фото: EPA Дональд Трамп і Володимир Зеленський у Білому домі

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського

Фото: ОПУ

Фото: EPA Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського і Білому домі

Фото: EPA Володимир Зеленський і Дональд Трамп у Білому домі

Фото: ОПУ Оксана Маркарова та Андрій Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського

Фото: EPA Володимир Зеленський демонструє Дональду Трампу фото українців, звільнених з російського полону

Фото: EPA Марко Рубіо говорить під час зустрічі президентів США та України

Фото: EPA У розмову президентів України та США вступає Джей Ді Венс

Фото: EPA Джей Ді Венс сперечається з президентом України під час зустрічі Трампа і Зеленського

Реакція посла України у США Оксани Маркарової

Фото: EPA Президент України Зеленський залишає Білий дім після зустрічі в Овальному кабінеті з президентом США Дональдом Трампом