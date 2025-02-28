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Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа закінчилася нервовою суперечкою після якої Білий дім скасував спільну пресконференцію президентів України та США.

За підсумками зустрічі Дональд Трамп заявив, що «президент Зеленський не готовий до миру». 

«Він проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їх заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський залишив Білий дім через кілька хвилин після перепалки з президентом Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Угоду щодо корисних копалин Україна та США в підсумку не підписали.

Президент США Дональд Трамп очікує президента України Володимира Зеленського біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 28 лютого 2025 року
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп очікує президента України Володимира Зеленського біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 28 лютого 2025 року

Фото: ОПУ

Президент США Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 28 лютого 2025 року
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 28 лютого 2025 року

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський біля західного крила Білого дому, 28 лютого 2025 року
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський біля західного крила Білого дому, 28 лютого 2025 року

Дональд Трамп і Володимир Зеленський, 28 лютого 2025 року
Фото: EPA
Дональд Трамп і Володимир Зеленський, 28 лютого 2025 року

Зустріч Зеленського і Трампа
Фото: EPA/UPG
Зустріч Зеленського і Трампа

Фото: ОПУ

Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Фото: ОПУ

Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі

Фото: ОПУ

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі

Дональд Трамп і Володимир Зеленський у Білому домі
Фото: EPA
Дональд Трамп і Володимир Зеленський у Білому домі

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського
Фото: ОПУ
Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського

Фото: ОПУ

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського і Білому домі
Фото: EPA
Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського і Білому домі

Володимир Зеленський і Дональд Трамп у Білому домі
Фото: EPA
Володимир Зеленський і Дональд Трамп у Білому домі

Оксана Маркарова та Андрій Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського
Фото: ОПУ
Оксана Маркарова та Андрій Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського

Володимир Зеленський демонструє Дональду Трампу фото українців, звільнених з російського полону
Фото: EPA
Володимир Зеленський демонструє Дональду Трампу фото українців, звільнених з російського полону

Марко Рубіо говорить під час зустрічі президентів США та України
Фото: EPA
Марко Рубіо говорить під час зустрічі президентів США та України

У розмову президентів України та США вступає Джей Ді Венс
Фото: EPA
У розмову президентів України та США вступає Джей Ді Венс

Джей Ді Венс сперечається з президентом України під час зустрічі Трампа і Зеленського
Фото: EPA
Джей Ді Венс сперечається з президентом України під час зустрічі Трампа і Зеленського

Реакція посла України у США Оксани Маркарової
Реакція посла України у США Оксани Маркарової

Президент України Зеленський залишає Білий дім після зустрічі в Овальному кабінеті з президентом США Дональдом Трампом
Фото: EPA
Президент України Зеленський залишає Білий дім після зустрічі в Овальному кабінеті з президентом США Дональдом Трампом

Члени української делегації відправляються після зриву переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом
Фото: EPA
Члени української делегації відправляються після зриву переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом

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