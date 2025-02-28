BFMTV: Трамп збирався скасувати візит Зеленського, але його вмовив Макрон

За даними французького медіа BFMTV, президент США Дональд Трамп збирався скасувати поїздку до Вашингтона українського колеги Володимира Зеленського. Але його переконав французький президент Еммануель Макрон.
За даними журналістів, у середу Володимир Зеленський отримав повідомлення від американської адміністрації про те, що в Вашингтоні його не чекають. Після цього Зеленський нібито зателефонував Макрону, який переконав Трампа зустрітися з українським колегою.
Трамп погодився і тієї ж середи оголосив, що прийме Зеленського в Вашингтоні.
- Про візит Зеленського Трамп сказав ще в понеділок 24 лютого.
- 25 лютого, у вівторок, у Білому домі зустріч із Трампом мав Макрон. Він застеріг його від капітуляції України.
- Того ж дня Україна і Штати погодили текст угоди про корисні копалини. Поки що це лише рамковий документ.
- 26 лютого Трамп підтвердив, що очікує на Зеленського. В межах візиту мають підписати угоду про спільний інвестиційний фонд.