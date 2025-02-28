BFMTV: Трамп збирався скасувати візит Зеленського, але його вмовив Макрон

За даними журналістів, ще в середу поїздка була під загрозою.

Дональд Трамп під час зустрічі з Кіром Стармером, 27 лютого 2025 р

За даними французького медіа BFMTV, президент США Дональд Трамп збирався скасувати поїздку до Вашингтона українського колеги Володимира Зеленського. Але його переконав французький президент Еммануель Макрон.

За даними журналістів, у середу Володимир Зеленський отримав повідомлення від американської адміністрації про те, що в Вашингтоні його не чекають. Після цього Зеленський нібито зателефонував Макрону, який переконав Трампа зустрітися з українським колегою.

Трамп погодився і тієї ж середи оголосив, що прийме Зеленського в Вашингтоні.