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BFMTV: Трамп збирався скасувати візит Зеленського, але його вмовив Макрон

За даними журналістів, ще в середу поїздка була під загрозою. 

BFMTV: Трамп збирався скасувати візит Зеленського, але його вмовив Макрон
Дональд Трамп під час зустрічі з Кіром Стармером, 27 лютого 2025 р
Фото: EPA

За даними французького медіа BFMTV, президент США Дональд Трамп збирався скасувати поїздку до Вашингтона українського колеги Володимира Зеленського. Але його переконав французький президент Еммануель Макрон

За даними журналістів, у середу Володимир Зеленський отримав повідомлення від американської адміністрації про те, що в Вашингтоні його не чекають. Після цього Зеленський нібито зателефонував Макрону, який переконав Трампа зустрітися з українським колегою.

Трамп погодився і тієї ж середи оголосив, що прийме Зеленського в Вашингтоні. 

  • Про візит Зеленського Трамп сказав ще в понеділок 24 лютого. 
  • 25 лютого, у вівторок, у Білому домі зустріч із Трампом мав Макрон. Він застеріг його від капітуляції України. 
  • Того ж дня Україна і Штати погодили текст угоди про корисні копалини. Поки що це лише рамковий документ. 
  • 26 лютого Трамп підтвердив, що очікує на Зеленського. В межах візиту мають підписати угоду про спільний інвестиційний фонд. 
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