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Другі роковини найбільшої залізничної катастрофи у Греції: причинами називають людську помилку та застарілу інфраструктуру

У країні сьогодні відбудуться публічні демонстрації та загальний страйк, що, як очікується, зупинять та порушать роботу державних служб та бізнесу.

Другі роковини найбільшої залізничної катастрофи у Греції: причинами називають людську помилку та застарілу інфраструктуру
Фото: ЕРА/UPG

У звіті про розслідування наймасштабнішої залізничної катастрофи в Греції зазначено про три чинники, які спричини аварію: людську помилку, застарілу інфраструктуру та серйозні системні збої, повідомляють Euronews.

Трагічний інцидент забрав життя 57 людей два роки тому у ніч проти 1 березня.

Майже 180-сторінковий звіт опублікували напередодні загального страйку та масових протестів, запланованих на другі роковини катастрофи.

Незалежний слідчий комітет встановив, що через помилку в маршруті начальника станції пасажирський поїзд став на ту саму колію, що й зустрічний вантажний поїзд. Зіткнення, в якому загинули 46 пасажирів і 11 залізничників, сталося поблизу муніципалітету Темпі, приблизно в 400 км на північ від столиці Афін.

Слідчі також кажуть, що причиною аварію є погана підготовка, нестача персоналу та застаріла залізнична система, у якій відсутні сучасні засоби контролю безпеки.

“Нещасні випадки не трапляються випадково. Існують накопичувані фактори, які сприяють нещасному випадку, тому що люди також схильні робити помилки”, ‒ сказав Христос Пападимитріу, директор Грецького управління з розслідування безпеки повітряного та залізничного транспорту (HARSIA), яке відповідальне за розслідування.

Він підкреслив, що грецька залізнична система не має належного фінансування, аби забезпечити всі вимоги. У звіті зазначається, що у разі запровадження сучасних технологій безпеки, такої аварії не сталося б.

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Уряд заявив, що відреагує на “дуже серйозні недоліки, брак персоналу та недостатнє фінансування”, але додав, що заяви опозиційних партій про те, що це перешкоджало розслідуванню, не відповідають дійсності.

Чиновники направлять сьогодні в Афіни 5000 поліцейських для патрулювання під час публічних демонстрацій та загального страйку, які, як очікується, зупинять та порушать роботу державних служб та бізнесу.

Фото: EPA/UPG

  • Раніше повідомлялося, що катастрофу спричинили хронічні прогалини в безпеці на грецькій залізниці. HARSIA підготувала 17 рекомендацій для регулятора залізниць, оператора Hellenic Train, державної організації Hellenic Railways, що відповідає за мережу, та міністерства транспорту. Рекомендації охоплюють працевлаштування персоналу та навчання, оновлення активів та використання реєструвальників для допомоги в аналізі аварій. 
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