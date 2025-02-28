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Китай не бачить причин вибачатися перед Австралією за військові навчання в Тасмановому морі

Уряд в Канберрі дізнався про активність китайськоко флоту від цивільного пілота.

Китай не бачить причин вибачатися перед Австралією за військові навчання в Тасмановому морі
ВМС Китаю
Фото: EPA/UPG

Посол Китаю в Австралії Сяо Ціань заявив, що його країна "навіть не думає вибачатися" за те, як було здійснено оповіщення про військові навчання флоту поблизу берегів держави-континента.

Як пише The Guardian, китайські ВМС провели стрільби минулого тижня у Тасмановому морі, у відносній близькості до австралійського берега. У Пекіні стверджують, що навчання "не несли жодної загрози", а інформування про них "відбулося за практикою, притаманною для багатьох військових флотів світу".

Проте австралійська сторона стверджує, що повідомлення про стрільбу Китай переслав вже після того, як кораблі почали випускати снаряди. А дізналися про навчання у Канберрі від пілота комерційного літака, який побачив китайський флот та почув по радіо попередження про використання зброї. Зрештою понад 50 цивільним повітряним суднам довелося змінювати маршрут, щоб не опинитися в зоні військових навчань. 

Попри претензії щодо неналежного інформування, Австралія визнала, що Китай проводив маневри у нейтральних водах та не порушував міжнародне право. 

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