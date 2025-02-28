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Південній Африці загрожує масова смерть ВІЛ-інфікованих через припинення допомоги США

13% населення країни є носіями вірусу імунодефіциту.

Південній Африці загрожує масова смерть ВІЛ-інфікованих через припинення допомоги США
Напис на плакаті "USAID рятує життя"
Фото: EPA/UPG

Скасування програм грантової допомоги агенції USAID, яке здійснює адміністрація Дональда Трампа, може призвести до смерті близько пів мільйона ВІЛ-позитивних громадян Південно-Африканської Республіки.

Як пише Deutsche Welle, таку жахливу статистику наводить керівниця неприбуткового фонду боротьби з ВІЛ імені Дезмонда Туту Лінда-Гейл Беккер. За її словами, припинення фінансування медичних програм у ПАР з боку Сполучених Штатів матиме наслідком "загибель людей, якої можна було б уникнути".

У фонді стверджують, що про скасування грошової допомоги дізналися з листа від Державного департаменту США, в якому програму боротьби зі СНІДом, започатковану президентом Джорджем Бушем-молодшим, назвали "такою, що не відповідає інтересам американського уряду".  

Окрім шаленого зростання смертності від ВІЛ/СНІД, у Південній Африці також очікують близько 500 тисяч нових випадків інфікування - через неспроможність проводити кампанії з профілактики. Наразі ВІЛ-позитивний статус мають майже 8 мільйонів громадян ПАР, або ж 13% населення - один із найвищих показників у світі. 

  • Про програми та проєкти USAID, які в одну мить опинилися замороженими через діяльність адміністрації Дональда Трампа, - в огляді LB.ua.    
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