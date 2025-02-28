Південній Африці загрожує масова смерть ВІЛ-інфікованих через припинення допомоги США

Скасування програм грантової допомоги агенції USAID, яке здійснює адміністрація Дональда Трампа, може призвести до смерті близько пів мільйона ВІЛ-позитивних громадян Південно-Африканської Республіки.

Як пише Deutsche Welle, таку жахливу статистику наводить керівниця неприбуткового фонду боротьби з ВІЛ імені Дезмонда Туту Лінда-Гейл Беккер. За її словами, припинення фінансування медичних програм у ПАР з боку Сполучених Штатів матиме наслідком "загибель людей, якої можна було б уникнути".

У фонді стверджують, що про скасування грошової допомоги дізналися з листа від Державного департаменту США, в якому програму боротьби зі СНІДом, започатковану президентом Джорджем Бушем-молодшим, назвали "такою, що не відповідає інтересам американського уряду".

Окрім шаленого зростання смертності від ВІЛ/СНІД, у Південній Африці також очікують близько 500 тисяч нових випадків інфікування - через неспроможність проводити кампанії з профілактики. Наразі ВІЛ-позитивний статус мають майже 8 мільйонів громадян ПАР, або ж 13% населення - один із найвищих показників у світі.