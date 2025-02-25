Politico: заморожування USAID різко зміцнює влив Москви у Східній Європі, а ЄС не може заповнити прогалину

Замороження міжнародної допомоги президентом США Дональдом Трампом призведе до посилення впливу Росії у Східній Європі, пише Politico.

Кроки адміністрації Трампа з блокування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) безпосередньо впливають на поточні гуманітарні та проєкти у всьому світі. Наслідки будуть особливо серйозними у Європі, де USAID пообіцяло у 2023 році допомогу на суму 17,2 млрд доларів, левова частка якої йшла до країн Східної Європи, що межують із Росією.

Гроші, еквівалентні 40% загального обсягу допомоги агентства, використовуються для фінансування проєктів, що варіюються від демократичних реформ до енергетичної інфраструктури та профілактики захворювань.

Аналітики попереджають, що для таких країн, як Вірменія, Грузія та Україна, скорочення допомоги з боку Вашингтона різко посилить позиції Москви та підкріпить наратив ненадійних західних партнерів.

“Цей крок підриває довіру до США та довіру до демократії. Це також означає, що США нехтують м'якою силою, здатною протистояти російським наративам”, ‒ сказав Річард Гірагосян, директор Центру регіональних досліджень, незалежного аналітичного центру, що базується у Вірменії.

Зрештою, додав він, “заморожування коштів USAID тільки тішить авторитарні уряди”.

Тінатін Ахвледіані, науковий співробітник Центру європейських політичних досліджень (CEPS), додає, що втрата іноземного фінансування лише посилить згубний вплив Росії. “Кремль продовжить будувати ідею про те, що ці країни самотні, що Захід їх кидає, що США та західні країни не є сильними союзниками”, ‒ зазначив експерт.

У 2023 році агентство пообіцяло надати Східній Європі 16,8 мільярда доларів допомоги. Основна частина ‒ 16,4 мільярда ‒ йшла Україні, за нею йдуть Молдова ‒ 211,5 мільйона доларів і Грузія ‒ 91,4 мільйона доларів. Більша частина допомоги була спрямована на проєкти зміцнення громадянського суспільства та верховенства права та стимулювання економічного зростання; екстрена допомога склала майже 1 мільярд доларів, і майже пів мільярда було спрямовано на енергетичну інфраструктуру.

“Хоча ще не ясно, скільки цієї допомоги вже скорочено чи є під загрозою, невизначеність уже сіє хаос”, ‒ зазначає видання.

В Україні десятки організацій, які працюють у цілому спектрі галузей – від боротьби за судову реформу до боротьби з корупцією та допомоги ветеранам війни ‒ були змушені або скоротити, або повністю припинити діяльність. Вони ще не з’ясували, чи будуть їхні програми оновлені після закінчення 90-денного аудиту в середині квітня.

У Вірменії USAID виділило 8,5 млн доларів на підтримку понад 100 тисяч етнічних вірмен, які були насильно переміщені після наступу Азербайджану два роки тому. Хоча USAID Armenia уточнило, що базова гуманітарна допомога поки не буде порушена, низка інших ініціатив, зокрема програми щодо забезпечення прозорості виборів, зміцнення медіа-ландшафту та покращення енергетичної інфраструктури, перебувають під загрозою. Агентство виділило країні 71,7 млн доларів у 2023 році.

У Грузії проросійська керівна партія “Грузинська мрія” поспішила скористатися заморожуванням допомоги, щоб ще більше обмежити діяльність груп громадянського суспільства.

“Всесвітній скандал з USAID... зробив очевидним, що ми маємо повністю повернути собі нашу країну”, ‒ сказав лідер парламентської більшості “Грузинської мрії” Мамука Мдинарадзе.

“Грузія вже перебуває у складній ситуації, тому що уряд ухвалив так званий закон про іноземних агентів, який уже переслідує та обмежує всі демократичні рухи, громадянське суспільство та вільні ЗМІ. Скорочення фінансування США ще більше карає всі демократичні рухи в країні”, ‒ сказав Ахвледіані із CEPS.

Євросоюз не зможе заповнити вакуум

Експерти зазначають, що ЄС має втрутитися та заповнити вакуум, надавши фінансування громадянському суспільству та гуманітарним групам. Гірагосян з Центру регіональних досліджень, зазначив, що Брюссель “відомий тим, що рухається дуже повільно, він дуже бюрократичний”.

ЄС уже є головним постачальником допомоги регіону. У 2023 році країни-учасниці блоку виділили 19,6 мільярда євро шістьом країнам східного сусідства ‒ Україні, Грузії, Азербайджану, Молдові, Білорусі та Вірменії ‒ на двосторонній основі або через інституції ЄС.

Проте заміна фінансування США вимагала б мобілізації додаткових мільйонів людей у регіоні, де вплив Європи в останні роки зменшувався.

Допомога Брюсселя більшості країн регіону (за винятком України та Молдови) з метою розвитку скоротилася в період з 2019 по 2023 рік, частково через внутрішнє законодавство, спрямоване на обмеження діяльності, яка могла б сприяти проєвропейським настроям.

Представник комісії Гійом Мерсьє заявив, що керівництво ЄС “уважно” стежить за кризою USAID і що воно зачекає, доки масштаби та фокус USAID не стануть зрозумілими, перш ніж оцінювати “будь-який потенційний вплив на наші цілі”. Мерсьє зазначив, що ЄС вже є “провідним донором”, але додав, що “кожен у міжнародній спільноті має взяти на себе свою відповідальність”.