Трамп: Зеленський може приїхати цього або наступного тижня, щоб підписати угоду

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном розповів, коли може зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, передає “Європейська правда”.
"По суті, він може приїхати цього або наступного тижня, щоб підписати угоду. Буде непогано. Я б із задоволенням з ним зустрівся. Ми б зустрілися в Овальному кабінеті", – сказав Трамп.
Він підтвердив, що Сполучені Штати та Україна "дуже близькі до остаточної угоди" про рідкісноземельні метали та "різні інші речі".
"І він (Зеленський. – Ред.) хотів би приїхати, як я розумію, щоб підписати її, і для мене це чудово. Я думаю, що потім вони мають затвердити її Радою або хто там має її затвердити, але я впевнений, що це станеться", – зазначив президент США.
- Україна та США завершують переговори щодо угоди про рідкісноземельні метали. Очікується, що невдовзі буде підписано документ.
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Україна готується укласти угоду зі США щодо розробки родовищ корисних копалин.
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Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.
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Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції.
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Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.
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Днями стало відомо, що у знову виправленому тексті угоди внесли «суттєві покращення» і документ відповідає українському законодавству. Деякі статті, зокрема, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.
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Станом на вечір 21 лютого чиновники від США та України вели переговори щодо документа, намагаючись зупинити погіршення відносин між обома державами. Спецпредставник США Кіт Келлог на той момент перебував у Києві, де зустрічався із помічниками українського президента.
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22 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не готовий підписати зі США угоду про корисні копалини, оскільки українська сторона бачить "низку проблемних питань" у проєкті угоди. Документ недосконалий: він містить лише односторонні зобов’язання для нашої держави.
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Зараз робота над документом триває. Учора голова ОП Андрій Єрмак та Ольга Стефанішина провели переговори з американськими партнерами. Від американської сторони на зустрічі були міністр фінансів Скотт Бессент та радник Президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса. Голова ОП зазначив, що угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто саме – визначать після готовності документу.
- Зустріч з президентом США Дональдом Трампом буде, але коли невідомо, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.