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Трамп: Зеленський може приїхати цього або наступного тижня, щоб підписати угоду

Президент США заявив, що “із задоволенням” зустрівся б з українським колегою.

Трамп: Зеленський може приїхати цього або наступного тижня, щоб підписати угоду
Архівне фото
Фото: ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном розповів, коли може зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, передає “Європейська правда”.

"По суті, він може приїхати цього або наступного тижня, щоб підписати угоду. Буде непогано. Я б із задоволенням з ним зустрівся. Ми б зустрілися в Овальному кабінеті", – сказав Трамп.

Він підтвердив, що Сполучені Штати та Україна "дуже близькі до остаточної угоди" про рідкісноземельні метали та "різні інші речі".

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"І він (Зеленський. – Ред.) хотів би приїхати, як я розумію, щоб підписати її, і для мене це чудово. Я думаю, що потім вони мають затвердити її Радою або хто там має її затвердити, але я впевнений, що це станеться", – зазначив президент США.

  • Україна та США завершують переговори щодо угоди про рідкісноземельні метали. Очікується, що невдовзі буде підписано документ. 

  • Україна готується укласти угоду зі США щодо розробки родовищ корисних копалин. 

  • Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.

  • Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції

  • Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.

  • Днями стало відомо, що у знову виправленому тексті угоди внесли «суттєві покращення» і документ відповідає українському законодавству. Деякі статті, зокрема, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.

  • Станом на вечір 21 лютого чиновники від США та України вели переговори щодо документа, намагаючись зупинити погіршення відносин між обома державами. Спецпредставник США Кіт Келлог на той момент перебував у Києві, де зустрічався із помічниками українського президента.

  • 22 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не готовий підписати зі США угоду про корисні копалини, оскільки українська сторона бачить "низку проблемних питань" у проєкті угоди. Документ недосконалий: він містить лише односторонні зобов’язання для нашої держави.

  • Зараз робота над документом триває. Учора голова ОП Андрій Єрмак та Ольга Стефанішина провели переговори з американськими партнерами. Від американської сторони на зустрічі були міністр фінансів Скотт Бессент та радник Президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса. Голова ОП зазначив, що угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто саме – визначать після готовності документу.

  • Зустріч з президентом США Дональдом Трампом буде, але коли невідомо, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.
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