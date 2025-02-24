Трамп: Зеленський може приїхати цього або наступного тижня, щоб підписати угоду

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном розповів, коли може зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, передає “Європейська правда”.

"По суті, він може приїхати цього або наступного тижня, щоб підписати угоду. Буде непогано. Я б із задоволенням з ним зустрівся. Ми б зустрілися в Овальному кабінеті", – сказав Трамп.

Він підтвердив, що Сполучені Штати та Україна "дуже близькі до остаточної угоди" про рідкісноземельні метали та "різні інші речі".

"І він (Зеленський. – Ред.) хотів би приїхати, як я розумію, щоб підписати її, і для мене це чудово. Я думаю, що потім вони мають затвердити її Радою або хто там має її затвердити, але я впевнений, що це станеться", – зазначив президент США.

Україна та США завершують переговори щодо угоди про рідкісноземельні метали. Очікується, що невдовзі буде підписано документ.