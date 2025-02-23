Він анонсував на завтра саміт.

У Києві відбулася пресконференція президента Володимира Зеленського, яка стала продовженням форуму "Україна. Рік 2025". Захід транслював Офіс президента.

Глава держави відповідав на запитання українських та іноземних журналістів напередодні третіх роковин повномасштабної війни. Такі пресконференції президент проводив і в попередні два роки.

Він почав виступ з анонсу на завтра саміту за участі 13 лідерів, зокрема керівництва ЄС і глав Балтійських країн.

На цьогорічному форумі виступало найвище військово-політичне керівництво держави, зокрема, головнокомандувач Олександр Сирський, премʼєр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівники ГУР і СБУ.