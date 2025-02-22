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Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією

Перемовини відбудуться 25 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп анонсував другий раунд “мирних переговорів щодо України” з російськими дипломатами, повідомляє EuroNews. 

Видання зазначає, що перший раунд переговорів у Ер-Ріяді у вівторок спонукав європейських союзників згуртуватися навколо Володимира Зеленського, нервуючи через поворот Трампа до Москви та побоювання, що переговори відбудуться без прямої участі України та на користь Росії.

Президент США Дональд Трамп оголосив про новий етап переговорів про припинення війни в Україні між американською та російською делегаціями в заяві, опублікованій громадською мережею C-Span.

Трамп сказав, що переговори відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого, через тиждень після першого раунду, який відбувся в цьому ж місті у вівторок.

Після першої зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що обидві сторони загалом погодилися досягати трьох цілей: відновити роботу посольств у Вашингтоні та Москві; створити команду високого рівня для підтримки мирних переговорів з Україною; і досліджувати тісніші відносини та економічну співпрацю.

 

Водночас він підкреслив, що переговори, в яких брали участь його російський колега Сергій Лавров та інші високопоставлені російські посадовці, ознаменували початок розмови, і потрібно ще багато працювати. Лавров назвав зустріч «дуже корисною».

Жоден український офіційний представник не був присутній.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не прийме жодних результатів переговорів, оскільки Київ не брав участі, і він відклав власну поїздку до Саудівської Аравії, заплановану на минулу середу.

Європейські союзники також висловили занепокоєння тим, що їх не запросили.

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