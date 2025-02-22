Протягом дня росіяни здійснили 112 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранені

Протягом дня росіяни здійснили 112 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 241 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Краснопільська громада: ворог атакував FPV-дронами (10 вибухів), бив з артилерії (15 вибухів) та РСЗВ (36 вибухів), мінометів (3 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (20 вибухів) Внаслідок обстрілів отримали поранення 3 цивільні особи, пошкоджено два приватних будинки.

Хотінська громада: здійснено атаку FPV-дронами (10 вибухів), пуск КАБів (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), танковий обстріл (3 вибухи), артилерійські обстріли (11 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримала одна цивільна особа.

Великописарівська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (13 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи), атака FPV-дронами (2 вибухи).

Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів).

Білопільська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (7 вибухів) та атака FPV-дрона (1 вибух). Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні житлові будинки, легковий автомобіль.

Хутір-Михайлівська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (4 вибухи).

Миропільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), артилерійський обстріл (4 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), атаку FPV-дронів (6 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійські обстріли (36 вибухів).

Путивльська громада: росіяни били з мінометів (6 вибухів).

Середино-Будська громада: завдано атаку FPV-дронами (2 вибухи), мінометні обстріли (8 вибухів).

Новослобідська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано атаку FPV-дрона (1 вибух).

Попівська громада: відбулася атака БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено нежитлові приміщення.