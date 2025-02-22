Сибіга: ціну замирення з РФ заплатять прості люди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився проти «замирення» з державою-агресором Росією.
Як написав міністр у соцмережі Х, війна Росії проти України є «найбільшою загарбницькою війною в Європі з часів Другої світової війни».
«Якщо дозволити Путіну досягти успіху, це матиме катастрофічні наслідки для стабільності та спільного способу життя кожної родини в Європі та США. Ціну замирення заплатять прості люди», - наголосив глава МЗС України.
- Ця заява прозвучала після низки скандальних висловлювань президента США Дональда Трампа та його адміністрації у бік Києва.
- Трамп повторив тезу російської пропаганди про нібито низький рейтинг Зеленського і потребу виборів в Україні.
- Також США почали вимагати від нашої держави підписати невигідну угоду про корисні копалини.
- Крім того, Вашингтон дав зрозуміти, що можуть позбавити своєї підтримки створення спецтрибуналу щодо РФ, попросив Україну відкликати щорічну резолюцію з ООН, яка засуджує вторгнення Росії, натомість запропонував її замінити своєю пом’якшеною заявою. Перед тим США уперше відмовилися стати співавтором проєкту резолюції ООН на підтримку України.
- Також Штати виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у заяві G7.