СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга: ціну замирення з РФ заплатять прості люди

Успіх Путіна матиме катастрофічні наслідки для стабільності у Європі та США, вважає міністр.

Сибіга: ціну замирення з РФ заплатять прості люди
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Роман Хімей/ МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився проти «замирення» з державою-агресором Росією.

Як написав міністр у соцмережі Х, війна Росії проти України є «найбільшою загарбницькою війною в Європі з часів Другої світової війни». 

«Якщо дозволити Путіну досягти успіху, це матиме катастрофічні наслідки для стабільності та спільного способу життя кожної родини в Європі та США. Ціну замирення заплатять прості люди», - наголосив глава МЗС України.

  • Ця заява прозвучала після низки скандальних висловлювань президента США Дональда Трампа та його адміністрації у бік Києва.
  • Трамп повторив тезу російської пропаганди про нібито низький рейтинг Зеленського і потребу виборів в Україні.
  • Також США почали вимагати від нашої держави підписати невигідну угоду про корисні копалини.
  • Крім того, Вашингтон дав зрозуміти, що можуть позбавити своєї підтримки створення спецтрибуналу щодо РФ, попросив Україну відкликати щорічну резолюцію з ООН, яка засуджує вторгнення Росії, натомість запропонував її замінити своєю пом’якшеною заявою. Перед тим США уперше відмовилися стати співавтором проєкту резолюції ООН на підтримку України.
  • Також Штати виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у заяві G7.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies