Сибіга: ціну замирення з РФ заплатять прості люди

Успіх Путіна матиме катастрофічні наслідки для стабільності у Європі та США, вважає міністр.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився проти «замирення» з державою-агресором Росією.

Як написав міністр у соцмережі Х, війна Росії проти України є «найбільшою загарбницькою війною в Європі з часів Другої світової війни».

«Якщо дозволити Путіну досягти успіху, це матиме катастрофічні наслідки для стабільності та спільного способу життя кожної родини в Європі та США. Ціну замирення заплатять прості люди», - наголосив глава МЗС України.