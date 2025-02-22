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Від початку доби найактивніші бойові дії велися на Покровському напрямку фронту

По всій лінії фронту захисники відбили 54 штурми ворога. 

Від початку доби найактивніші бойові дії велися на Покровському напрямку фронту
Війна з РФ
Фото: Генштаб

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці Загалом від початку доби відбулося 54 бойових зіткнення.

Як йдеться у звіті Генштабу, від цинічних обстрілів з території Російської Федерації потерпають прикордонні населені пункти, зокрема Янжулівка та Миколаївка Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог атакував чотири рази, у бік Вовчанська, Фиголівки та Западного, на даний час триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу просунутись вперед неподалік Загризового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала три рази поблизу населених пунктів Іванівка, Ямполівка та в Серебрянському лісі, українські захисники відбили атаки ворога.

Сили оборони тричі відбивали штурми загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

Шість атак росіян в районі Васюківки, Ступочок та Білої Гори на Краматорському напрямку відбиті українськими захисниками.

На Торецькому напрямку на даний час триває три боєзіткнення, загалом за сьогодні противник атакував сім разів неподалік Торецька та в напрямку Диліївки. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 21 атаку, два боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Авіаційні удари терористичні війська завдали по Миролюбівці, Звіровому та Покровську.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. Авіаудару зазнала Новопавлівка.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку в районі П’ятихаток.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили дві атаки російських загарбників. Противник завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 КАБ, здійснив понад 200 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню. 

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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