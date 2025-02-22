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ЦПД попередив про поширення фейкового відео, яке дискредитує ЗСУ

На відео зображений чоловік в українській військовій формі.

ЦПД попередив про поширення фейкового відео, яке дискредитує ЗСУ
Фото: dnipro.tv

Ворожі Telegram-канали поширюють постановочне відео, яке дискредитує українські Збройні Сили.

Як пише Центр протидії дезінформації, на відео чоловік у військовій формі ЗСУ нібито заганяє військових у підвал, в якому вже знаходяться інші особи. І у цьому ролику буцімто українським військовим погрожують розстрілом, бо ті начебто не бажають воювати.

За даними Центру, на фейковість цього матеріалу вказують відсутність розпізнавальних знаків у його героїв, характерний російський акцент, неможливість ідентифікувати обличчя діючих осіб, а також саме місце зйомки.

Кадри із фейкового відео
Фото: Центр протидії дезінформації
Кадри із фейкового відео

ЦПД попереджає, що цей запис був створений російськими пропагандистами, щоб дискредитувати ЗСУ і вже активно розповсюджувався у соцмережах кілька тижнів тому. 

До виробництва таких деструктивних матеріалів причетна студія «Крылья», яка пов'язана з міноборони РФ, а його розповсюдженням займаються агентства, дотичні до гру Росії. 

  • Раніше ЦПД попередив, що Служба зовнішньої розвідки Росії поширює чергову очевидну дезінформацію про нібито підготовку Україною терактів у країнах ЄС, щоб "зірвати переговори про мир".
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