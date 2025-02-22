ЦПД попередив про поширення фейкового відео, яке дискредитує ЗСУ

Ворожі Telegram-канали поширюють постановочне відео, яке дискредитує українські Збройні Сили.

Як пише Центр протидії дезінформації, на відео чоловік у військовій формі ЗСУ нібито заганяє військових у підвал, в якому вже знаходяться інші особи. І у цьому ролику буцімто українським військовим погрожують розстрілом, бо ті начебто не бажають воювати.

За даними Центру, на фейковість цього матеріалу вказують відсутність розпізнавальних знаків у його героїв, характерний російський акцент, неможливість ідентифікувати обличчя діючих осіб, а також саме місце зйомки.

Фото: Центр протидії дезінформації Кадри із фейкового відео

ЦПД попереджає, що цей запис був створений російськими пропагандистами, щоб дискредитувати ЗСУ і вже активно розповсюджувався у соцмережах кілька тижнів тому.

До виробництва таких деструктивних матеріалів причетна студія «Крылья», яка пов'язана з міноборони РФ, а його розповсюдженням займаються агентства, дотичні до гру Росії.