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Російські окупанти атакували FPV-дроном цивільних на Харківщині

Поранень зазнав 44-річний чоловік.

Російські окупанти атакували FPV-дроном цивільних на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Російська армія атакувала FPV-дроном село Пристін Куп'янського району на Харківщині. Постраждав цивільний.

Про це повідомляє Харківська обсласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 22 лютого орієнтовно о 12:40 російський FPV-дрон вдарив по с. Пристін Купʼянського району. 

Множинні осколкові поранення обличчя та тулуба отримав 44-річний чоловік. У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння. 

  • Уранці 22 лютого російський дрон влучив у цивільну автівку у місті Куп'янськ на Харківщині. Унаслідок влучання поранені двоє людей.
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