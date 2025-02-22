Російські окупанти атакували FPV-дроном цивільних на Харківщині

Множинні осколкові поранення обличчя та тулуба отримав 44-річний чоловік. У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння.

За даними слідства, 22 лютого орієнтовно о 12:40 російський FPV-дрон вдарив по с. Пристін Купʼянського району.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Харківська обсласна прокуратура.

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