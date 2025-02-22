Коордштаб: РФ не хоче обмінювати полонених "азовців" і морпіхів

Керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко завив, що РФ не хоче обмінювати полонених "азовців" і морпіхів, водночас росіяни зацікавлені в обміні строковиків і чеченців.

Про це представник Коордштабу повідомив в інтерв’ю "Укрінформу"

"Щодо "азовців", як і стосовно морпіхів, складна ситуація. Російська сторона їх не хоче віддавати. "Азов" оголосили в Росії терористичною організацією, і коли ми повертаємо з полону «азовців» і це стає відомо місцевому населенню, то влада там має репутаційні втрати. А морпіхів сприймають у Росії як вмотивованих, підготовлених військовослужбовців, що після повернення готові знову долучитися до лав Збройних сил. Тому якщо військових інших підрозділів – ТрО, сухопутки, ДПСУ, яких ми називаємо "оборонці гарнізону Маріуполь", повертають, то щодо морпіхів і "азовців" дійсно є проблема", — каже Охріменко.

Також він прокоментував ситуацію щодо повернення з полону "азовців" військової частини 3057.

"На Азовсталі перебували змішані підрозділи, там були представники усіх видів і родів військ. Прокопенко тоді керував батальйоном «Азов» військової частини 3057. А тепер він керує всією частиною 3057. Повернення особового складу інших підрозділів цієї частини також має бути в пріоритеті. Можу сказати, що ми повернули з полону 30% військовослужбовців військової частини 3057", — додає представник Коордштабу.

За його словами, росіяни висловлюють зацікавленість у поверненні з полону передусім солдатів строкової служби і чеченців.

"У них (росіян, - ред.) величезна кількість насильно мобілізованих, загітованих з колоній зеків. Велика кількість мобілізованих з окупованих територій, з квазіреспублік "Л/ДНР", яких у Росії не вважають за своїх громадян... Вихідці з малих народів їх не цікавлять, окрім чеченців. Вони чомусь плюють на своїх громадян, але чеченців готові забирати. Може бути зацікавленість, коли у полон потрапляє строковик, оскільки Путін розказував своєму електорату, що строковики не будуть брати участі в бойових діях. А вони реально беруть, і ми це показували", — додає Охріменко.