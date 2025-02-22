Росіяни завдали авіаударів по прикордонню Харківщини

Над ранок 22 лютого російська авіація вдарила двома керованими авіабомбами по селу Лобанівка Дергачівської громади Харківщини.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок авіаудару зруйновано приватний житловий будинок з подальшим загорянням. Люди поранень не зазнали.
Також вранці 22 лютого стало відомо, що російська армія цієї ночі обстріляла Близнюки Лозівського району — влучання БпЛА "Гераней-2" зафіксували на місцевих підприємствах.
- Минулої доби російська армія застосувала проти мирного населення Харкова та області авіабомби та безпілотники. Постраждали п’ятеро людей.