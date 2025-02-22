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Ворожий дрон влучив у підприємство на Кіровоградщині

На місці удару працюють відповідні служби.

Ворожий дрон влучив у підприємство на Кіровоградщині

Уночі російські дрони атакували Кіровоградську область, зафіксовано влучання у підприємство.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворожа дронова атака знов не оминула нашу область. У Кропивницькому районі є влучання в одне з підприємств", — написав Райкович.

За його словами, жертв унаслідок влучання дрона немає. На місці удару працюють відповідні служби.

  • Внаслідок російської атаки БпЛА в Бориспільському районі Київщини загинув чоловік. Пошкоджено: приватний житловий будинок, приміщення дитячого садочка, навчального закладу, магазину, а також 6 автомобілів.
  • Сили ППО знищили 82 ударні дрони зі 162. 75 безпілотників локаційно втрачено.
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