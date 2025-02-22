Ворожий дрон влучив у підприємство на Кіровоградщині

Уночі російські дрони атакували Кіровоградську область, зафіксовано влучання у підприємство.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворожа дронова атака знов не оминула нашу область. У Кропивницькому районі є влучання в одне з підприємств", — написав Райкович.

За його словами, жертв унаслідок влучання дрона немає. На місці удару працюють відповідні служби.