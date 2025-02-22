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Внаслідок російської атаки БпЛА в Бориспільському районі Київщини загинув чоловік (доповнено)

На своєму робочому місці загинув черговий по переїзду.

Внаслідок російської атаки БпЛА в Бориспільському районі Київщини загинув чоловік (доповнено)
Фото: ДСНС

В ніч на 22 лютого російська окупаційна армія завдала удару безпілотниками по Київській області. 

Фото: ДСНС

Доповнення. За інформацією ДСНС Київщини, станом на ранок було пошкоджено: приватний житловий будинок, приміщення дитячого садочка, навчального закладу, магазину, а також 6 автомобілів.

Фото: ДСНС

Пожежа була оперативно ліквідована.

Фото: ДСНС

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків”, - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Також внаслідок російської атаки в районі горить складське приміщення, пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, які розташовані поруч.

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Укрзалізниця повідомила, що внаслідок падіння БПЛА на своєму робочому місці загинув черговий по переїзду в Бориспільському районі. 

“Рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю. Поїзди за розкладом”, - повідомили в компанії.

Крім того, у Соломʼянському районі столиці впали уламки БпЛА, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом він повідомив, що на місці падіння уламків російського БпЛА виникла пожежа на території приватної забудови. 

“Є руйнування. Рятувальники працюють на місці”, - додав Кличко.

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