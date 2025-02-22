Bloomberg: ЄС обговорює пакет військової підтримки України на 20 млрд євро

За інформацією агенції Bloomberg, у відповідь на стрімке просування Сполученими Штатами перемовин щодо війни в Україні без участі європейських країн Євросоюз розглядає можливість надання нашій державі пакету допомоги на рекордні 20 мільярдів євро.

Ця сума включає вартість артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони, високоточних ракет, дронів та іншого озброєння. Значні кошти буде спрямовано на посилення боєздатності бригад.

У блоці сподіваються досягти принципової згоди щодо пакету допомоги на зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбудеться наступного тижня. Після цього ініціативу спрямують на затвердження лідерам країн ЄС.

Очікується, що домовленість може зірвати Угорщина, яка заявляла про намір блокувати нові санкції проти Росії та військову підтримку України. Також незрозуміла ситуація з Німеччиною, яка буде заклопотана внутрішньополітичними процесами після проведення дострокових виборів.