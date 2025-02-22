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Від початку вторгнення РФ втратила близько 866 000 солдатів

За добу Сили оборони ліквілували ще 1140 окупантів.

Від початку вторгнення РФ втратила близько 866 000 солдатів
Фото: скрин відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 866 000 солдатів, 10161 танків та 23 528 артилерійських систем.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 866 000 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 10161 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21139 (+9) од,
  • артилерійських систем – 23528 (+66) од,
  • РСЗВ – 1295 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1080 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3754 (+1)

Дані уточнюються.

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