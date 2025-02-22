Від початку вторгнення РФ втратила близько 866 000 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 866 000 солдатів, 10161 танків та 23 528 артилерійських систем.
Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 866 000 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10161 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21139 (+9) од,
- артилерійських систем – 23528 (+66) од,
- РСЗВ – 1295 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1080 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139) од,
- спеціальна техніка ‒ 3754 (+1)
Дані уточнюються.