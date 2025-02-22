Від початку вторгнення РФ втратила близько 866 000 солдатів

За добу Сили оборони ліквілували ще 1140 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 866 000 солдатів, 10161 танків та 23 528 артилерійських систем.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу ‒ близько 866 000 (+1140) осіб,

танків ‒ 10161 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 21139 (+9) од,

артилерійських систем – 23528 (+66) од,

РСЗВ – 1295 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1080 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),

крилаті ракети ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139) од,

спеціальна техніка ‒ 3754 (+1)

Дані уточнюються.