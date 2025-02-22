На фронті відбулося 90 боїв, третина з них – на Покровському напрямку

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

Розпочалась 1095 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 90 боєзіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 72 авіаударів, скинувши 92 КАБ.

Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 130 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3050 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Золочів, Борова Харківської області; Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Гродівка, Лисівка, Мирноград, Новоолександрівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійських засоби противника.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Васюківка.

Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Щербинівки та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Щербаки та П’ятихатки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 437 обстрілів, три із них - з РСЗВ. Українські захисники відбили 15 штурмових дій загарбників.

Фото: Генштаб

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 9 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, 155 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 139 автомобілів та одиницю спецтехніки окупантів.