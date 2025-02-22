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За добу російська армія вбила та поранила 14 цивільних на Донеччині

Двоє людей загинули у Костянтинівці та Никанорівці.

За добу російська армія вбила та поранила 14 цивільних на Донеччині
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Упродовж доби російська армія продовжила обстрілювати Донецьку область. Унаслідок російського терору загинули дві людини, 12 цивільних зазнали поранень.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 21 лютого росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Никанорівці. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 2977 загиблих та 6737 поранени. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

  • Учора вранці росіяни скинули на Костянтинівку 3 авіабомби. Загинув 40-річний чоловік, ще 2 людини дістали легкі поранення.
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